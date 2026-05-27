Навіть по кілька секунд: полярники розповіли, як насправді сплять пінгвіни (відео)

18:56 27.05.2026 Ср
3 хв
Інколи птахи можуть засинати тисячі разів на добу
aimg Ірина Костенко
Як сплять пінгвіни - стоячи чи лежачи - цікаве питання (фото ілюстративне: Getty Images)
Пінгвіни - неймовірні створіння, здатні дивувати навіть досвідчених науковців. Українські полярники розповіли, як саме можуть відпочивати ці птахи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Як насправді сплять пінгвіни

"Як сплять пінгвіни: стоячи чи лежачи? Якщо ви іноді теж не могли заснути, думаючи про це, то тримайте відповідь", - написали у НАНЦ.

Відповідь, за словами спеціалістів, насправді проста.

Пінгвіни можуть спати:

  • і стоячи;
  • і лежачи (іноді - навіть на воді).

малюки взагалі сплять у будь-яких позах: часом настільки неприродних, що наші біологи переживають, чи з ними все гаразд", - поділились науковці.

Від чого може залежати поза для сну

Згідно з інформацією НАНЦ, поза для сну пінгвіна може залежати:

  • від його виду;
  • від способу та періоду його життя.

"Наприклад, імператорські, які живуть та розмножуються на кризі, здебільшого сплять стоячи, щоб зменшити площу контакту із холодною поверхнею", - пояснили фахівці.

В цілому, за даними НАНЦ, вважається, що пінгвіни сплять 8-10 годин на добу - періодами по кілька годин.

Що відомо про феномен мікросну

У НАНЦ повідомили також, що кілька років тому міжнародна група вчених виявила в пінгвінів феномен мікросну.

Йдеться про те, що "птахи засинають на кілька секунд, але тисячі разів" (накопичуючи так 10-11 годин сну на добу).

"Причому йдеться не про дрімання, а саме про глибокий (повільний) сон, що було зареєстровано за допомогою спеціальних пристроїв", - констатували експерти.

Науковці припускають також, що мікросон може виконувати принаймні деякі відновлювальні функції повноцінного сну.

Уточнюється, що дослідження проводили в колонії антарктичних пінгвінів (близьких родичів субантарктичних, що гніздують навколо "Вернадського") в період розмноження.

"Вчені зафіксували, що мікросон допомагає птахам, які сидять на гніздах та оберігають яйця чи малят, залишатися пильними та водночас відпочивати", - пояснили українцям.

Насамкінець зазначається: "чи використовують пінгвіни мікросон постійно, чи це пристосування лише на період розмноження - наразі точно невідомо".

Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі ППО
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Кот, кореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть