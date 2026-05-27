Навіть по кілька секунд: полярники розповіли, як насправді сплять пінгвіни (відео)
Пінгвіни - неймовірні створіння, здатні дивувати навіть досвідчених науковців. Українські полярники розповіли, як саме можуть відпочивати ці птахи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
Як насправді сплять пінгвіни
"Як сплять пінгвіни: стоячи чи лежачи? Якщо ви іноді теж не могли заснути, думаючи про це, то тримайте відповідь", - написали у НАНЦ.
Відповідь, за словами спеціалістів, насправді проста.
Пінгвіни можуть спати:
- і стоячи;
- і лежачи (іноді - навіть на воді).
"А малюки взагалі сплять у будь-яких позах: часом настільки неприродних, що наші біологи переживають, чи з ними все гаразд", - поділились науковці.
Від чого може залежати поза для сну
Згідно з інформацією НАНЦ, поза для сну пінгвіна може залежати:
- від його виду;
- від способу та періоду його життя.
"Наприклад, імператорські, які живуть та розмножуються на кризі, здебільшого сплять стоячи, щоб зменшити площу контакту із холодною поверхнею", - пояснили фахівці.
В цілому, за даними НАНЦ, вважається, що пінгвіни сплять 8-10 годин на добу - періодами по кілька годин.
Що відомо про феномен мікросну
У НАНЦ повідомили також, що кілька років тому міжнародна група вчених виявила в пінгвінів феномен мікросну.
Йдеться про те, що "птахи засинають на кілька секунд, але тисячі разів" (накопичуючи так 10-11 годин сну на добу).
"Причому йдеться не про дрімання, а саме про глибокий (повільний) сон, що було зареєстровано за допомогою спеціальних пристроїв", - констатували експерти.
Науковці припускають також, що мікросон може виконувати принаймні деякі відновлювальні функції повноцінного сну.
Уточнюється, що дослідження проводили в колонії антарктичних пінгвінів (близьких родичів субантарктичних, що гніздують навколо "Вернадського") в період розмноження.
"Вчені зафіксували, що мікросон допомагає птахам, які сидять на гніздах та оберігають яйця чи малят, залишатися пильними та водночас відпочивати", - пояснили українцям.
Насамкінець зазначається: "чи використовують пінгвіни мікросон постійно, чи це пристосування лише на період розмноження - наразі точно невідомо".
Нагадаємо, раніше полярник і метеоролог-озонометрист Олександр Полудень в інтерв'ю РБК-Україна розповів, які загрози виникають "на краю" світу, яка ситуація з озоновою дірою та що буде, якщо розтануть усі льодовики на планеті.
Крім того, ми пояснювали, як працюють українські полярники "на передовій світової науки" й що досліджують в Антарктиці в цілому.
Читайте також про рідкісного морського котика, який не є альбіносом, але колір має унікальний.