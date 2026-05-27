ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Даже по несколько секунд: полярники рассказали, как на самом деле спят пингвины (видео)

18:56 27.05.2026 Ср
3 мин
Иногда птицы могут засыпать тысячи раз в сутки
aimg Ирина Костенко
Даже по несколько секунд: полярники рассказали, как на самом деле спят пингвины (видео) Как спят пингвины - стоя или лежа - интересный вопрос (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пингвины - невероятные создания, способные удивлять даже опытных ученых. Украинские полярники рассказали, как именно могут отдыхать эти птицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

Читайте также: Непростая математика: как украинские полярники считают тысячи пингвинов в Антарктике (видео)

Как на самом деле спят пингвины

"Как спят пингвины: стоя или лежа? Если вы иногда тоже не могли заснуть, думая об этом, то держите ответ", - написали в НАНЦ.

Ответ, по словам специалистов, на самом деле прост.

Пингвины могут спать:

  • и стоя;
  • и лежа (иногда - даже на воде).

малыши вообще спят в любых позах: порой настолько неестественных, что наши биологи переживают, все ли с ними в порядке", - поделились ученые.

От чего может зависеть поза для сна

Согласно информации НАНЦ, поза для сна пингвина может зависеть:

  • от его вида;
  • от образа и периода его жизни.

"Например, императорские, которые живут и размножаются на льду, в основном спят стоя, чтобы уменьшить площадь контакта с холодной поверхностью", - объяснили специалисты.

В целом, по данным НАНЦ, считается, что пингвины спят 8-10 часов в сутки - периодами по несколько часов.

Что известно о феномене микросна

В НАНЦ сообщили также, что несколько лет назад международная группа ученых обнаружила у пингвинов феномен микросна.

Речь о том, что "птицы засыпают на несколько секунд, но тысячи раз" (накапливая так 10-11 часов сна в сутки).

"Причем речь идет не о дремоте, а именно о глубоком (медленном) сне, что было зарегистрировано с помощью специальных устройств", - констатировали эксперты.

Ученые предполагают также, что микросон может выполнять по крайней мере некоторые восстановительные функции полноценного сна.

Уточняется, что исследование проводили в колонии антарктических пингвинов (близких родственников субантарктических, гнездящихся вокруг "Вернадского") в период размножения.

"Ученые зафиксировали, что микросон помогает птицам, которые сидят на гнездах и оберегают яйца или малышей, оставаться бдительными и одновременно отдыхать", - объяснили украинцам.

В завершение отмечается: "используют ли пингвины микросон постоянно, или это приспособление только на период размножения - пока точно неизвестно".

Напомним, ранее полярник и метеоролог-озонометрист Александр Полудень в интервью РБК-Украина рассказал, какие угрозы возникают "на краю" мира, какова ситуация с озоновой дырой и что будет, если растают все ледники на планете.

Кроме того, мы объясняли, как работают украинские полярники "на передовой мировой науки" и что исследуют в Антарктике в целом.

Читайте также о редком морском котике, который не является альбиносом, но цвет имеет уникальный.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Антарктида Академик Вернадский Цікаві факти Полярники Животные Ученые Пингвины Привычки
Новости
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст