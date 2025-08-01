ua en ru
Пт, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

NAVI знищує суперника на IEM Cologne 2025 і виходить до півфіналу: далі бій з росіянами

П'ятниця 01 серпня 2025 20:12
UA EN RU
NAVI знищує суперника на IEM Cologne 2025 і виходить до півфіналу: далі бій з росіянами Українська кіберспортивна команда NAVI (фото: vpesport.com)
Автор: Катерина Урсатій

Українська кіберспортивна організація "Natus Vincere" вийшла до півфінальної стадії одного з найпрестижніших турнірів з Counter-Strike 2 – "IEM Cologne" 2025, що проходить у німецькому Кельні.

Про результати турніру повідомляє РБК-Україна.

Перемога над фіналістами мейджора

У чвертьфіналі оновлений склад NAVI з рахунком 2:0 переграв "The MongolZ! – представників Монголії, які ще зовсім нещодавно доходили до фіналу мейджора.

На мапі "Inferno", яку обрали самі українці, команда мала невдалий старт і змушена була наздоганяти суперника. Проте зуміла перевести гру в овертайм і там дотиснути опонента – 22:18.

Друга карта – "Ancient", вибір монголів, – пройшла під повним контролем NAVI. “Народжені перемагати” впевнено стартували (рахунок сягав 12:1), і хоча суперники трохи скоротили відставання, остаточний результат - 13:6 - залишився за українською організацією.

Наступний суперник - "Spirit"

У півфіналі "Natus Vincere" зіграють із представниками РФ - командою "Spirit". Протистояння відбудеться вже 2 серпня о 16:45 за київським часом.

Оновлений склад NAVI

Після тимчасового відходу Юстінаса "jL" Лекавічуса зі складу NAVI залишаються такі гравці:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Дрін "Makazze" Шакірі (Косово)
  • Андрій "B1ad3" Городенський - тренер (Україна)

Контекст турніру

"IEM Cologne" - один із головних турнірів року у дисципліні CS2.

Участь у змаганнях беруть 16 найсильніших колективів планети, які борються за призовий фонд у 1,25 мільйона доларів США.

Плейоф проходить на "LANXESS Arena", яка вміщує понад 18 000 глядачів, і триватиме до 3 серпня.

Як виступила інша українська команда

Ще один український колектив - "B8" - завершив свої виступи на IEM Cologne. Команда поступилася "FlyQuest" (1:2) у матчі на виліт, а перед тим без шансів програла "Astralis".

Втрата для організації

Напередодні турніру "Natus Vincere" попрощалася зі своїм легендарним гравцем Олександром "s1mple" Костилєвим, якого вважають одним із найкращих кіберспортсменів в історії Counter-Strike

Раніше ми писали про те, як українська кіберспортивна команда NAVI перемогла на першому чемпіонаті світу з Counter-Strike 2.

Також читайте про скандал у кіберспорті, чому брат "s1mple" послав російського інсайдера і до чого тут NAVI.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
Новини
Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною
Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському