NAVI знищує суперника на IEM Cologne 2025 і виходить до півфіналу: далі бій з росіянами

Перемога над фіналістами мейджора

У чвертьфіналі оновлений склад NAVI з рахунком 2:0 переграв "The MongolZ! – представників Монголії, які ще зовсім нещодавно доходили до фіналу мейджора.

На мапі "Inferno", яку обрали самі українці, команда мала невдалий старт і змушена була наздоганяти суперника. Проте зуміла перевести гру в овертайм і там дотиснути опонента – 22:18.

Друга карта – "Ancient", вибір монголів, – пройшла під повним контролем NAVI. “Народжені перемагати” впевнено стартували (рахунок сягав 12:1), і хоча суперники трохи скоротили відставання, остаточний результат - 13:6 - залишився за українською організацією.

Наступний суперник - "Spirit"

У півфіналі "Natus Vincere" зіграють із представниками РФ - командою "Spirit". Протистояння відбудеться вже 2 серпня о 16:45 за київським часом.

Оновлений склад NAVI

Після тимчасового відходу Юстінаса "jL" Лекавічуса зі складу NAVI залишаються такі гравці:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Дрін "Makazze" Шакірі (Косово)

Андрій "B1ad3" Городенський - тренер (Україна)

Контекст турніру

"IEM Cologne" - один із головних турнірів року у дисципліні CS2.

Участь у змаганнях беруть 16 найсильніших колективів планети, які борються за призовий фонд у 1,25 мільйона доларів США.

Плейоф проходить на "LANXESS Arena", яка вміщує понад 18 000 глядачів, і триватиме до 3 серпня.

Як виступила інша українська команда

Ще один український колектив - "B8" - завершив свої виступи на IEM Cologne. Команда поступилася "FlyQuest" (1:2) у матчі на виліт, а перед тим без шансів програла "Astralis".

Втрата для організації

Напередодні турніру "Natus Vincere" попрощалася зі своїм легендарним гравцем Олександром "s1mple" Костилєвим, якого вважають одним із найкращих кіберспортсменів в історії Counter-Strike