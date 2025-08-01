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NAVI уничтожает соперника на IEM Cologne 2025 и выходит в полуфинал: дальше бой с россиянами

Пятница 01 августа 2025 20:12
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NAVI уничтожает соперника на IEM Cologne 2025 и выходит в полуфинал: дальше бой с россиянами Украинская киберспортивная команда NAVI (фото: vpesport.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская киберспортивная организация "Natus Vincere" вышла в полуфинальную стадию одного из самых престижных турниров по Counter-Strike 2 - "IEM Cologne" 2025, который проходит в немецком Кельне.

О результатах турнира сообщает РБК-Украина.

Победа над финалистами мэйджора

В четвертьфинале обновленный состав NAVI со счетом 2:0 переиграл "The MongolZ!" - представителей Монголии, которые еще совсем недавно доходили до финала мэйджора.

На карте "Inferno", которую выбрали сами украинцы, команда имела неудачный старт и вынуждена была догонять соперника. Однако сумела перевести игру в овертайм и там дожать оппонента - 22:18.

Вторая карта - "Ancient", выбор монголов, - прошла под полным контролем NAVI. "Рожденные побеждать" уверенно стартовали (счет достигал 12:1), и хотя соперники немного сократили отставание, окончательный результат - 13:6 - остался за украинской организацией.

Следующий соперник - "Spirit"

В полуфинале "Natus Vincere" сыграют с представителями РФ - командой "Spirit". Противостояние состоится уже 2 августа в 16:45 по киевскому времени.

Обновленный состав NAVI

После временного ухода Юстинаса "jL" Лекавичуса из состава NAVI остаются следующие игроки:

  • Валерий "b1t" Ваховский (Украина)
  • Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия)
  • Михай "iM" Иван (Румыния)
  • Игорь "w0nderful" Жданов (Украина)
  • Дрин "Makazze" Шакири (Косово)
  • Андрей "B1ad3" Городенский - тренер (Украина)

Контекст турнира

"IEM Cologne" - один из главных турниров года в дисциплине CS2.

Участие в соревнованиях принимают 16 сильнейших коллективов планеты, которые борются за призовой фонд в 1,25 миллиона долларов США.

Плейоф проходит на "LANXESS Arena", которая вмещает более 18 000 зрителей, и продлится до 3 августа.

Как выступила другая украинская команда

Еще один украинский коллектив - "B8" - завершил свои выступления на IEM Cologne. Команда уступила "FlyQuest" (1:2) в матче на вылет, а перед тем без шансов проиграла "Astralis".

Потеря для организации

Накануне турнира "Natus Vincere" попрощалась со своим легендарным игроком Александром "s1mple" Костылевым, которого считают одним из лучших киберспортсменов в истории Counter-Strike

Ранее мы писали о том, как украинская киберспортивная команда NAVI победила на первом чемпионате мира по Counter-Strike 2.

Также читайте о скандале в киберспорте, почему брат "s1mple" послал российского инсайдера и при чем тут NAVI.

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