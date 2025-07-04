Скандал у кіберспорті: чому брат s1mple послав російського інсайдера і до чого тут NAVI

Навколо майбутнього української зірки CS2 Олександра "s1mple" Костилєва розгорівся новий конфлікт. Цього разу між його братом Олексієм та російським інсайдером "OverDrive".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube канал Talking Counter .

"OverDrive" заявив, що команда "FaZe" не зацікавлена у підписанні "s1mple", а також припустив, що в оновленому складі "Natus Vincere" для снайпера більше не знайдеться місця.

Це спровокувало різку відповідь з боку Костилєва-старшого, який займається ресторанним бізнесом та є засновником мережі "Ninja Sushi". Він жорстко пройшовся по російському інсайдеру.

"OverDrive! - досвідчений ху**ос у створенні вкидів. Справжній ветеран пі**ежа. Але хоча б у цьому він стабільний", - написав Костилєв.

Не залишився осторонь і сам Бірюков, який не менш емоційно відреагував на образи.

"Людина, відома лише тим, що є братом "s1mple", вирішила щось виср**ти. Просто проігноруємо", - написав він у відповідь.

Майбутнє у NAVI

Тим часом перспективи "s1mple" у складі NAVI залишається під питанням. Колишній тренер та аналітик Янко "YNk" Паунович повідомив, що в клубі розглядаються варіанти замін.

"Є дві опції, які найбільше обговорюють, або "jL" піде, або "AleksiB". І тоді "iM", найімовірніше, отримає роль капітана", - зазначив "YNk".

Також він пояснив, чому NAVI вирішили залишити у своїй структурі молодого таланта Дріна "makazze" Шакірі, попри інтерес з боку інших організацій.

На думку аналітика, клуб не хоче повторити помилку з Іллею "m0NESY" Осіповим, який після переходу до G2 Esports став зіркою тир-1 сцени.

"NAVI побачили, як сильно виріс "m0NESY" і тепер хочуть дати шанс "makazze" у своїй системі", - додав Паунович.