Українська кіберспортивна команда NAVI перемогла на першому чемпіонаті світу з Counter-Strike 2
Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) виграла перший чемпіонат з гри Counter-Strike 2, який пройшов у Копенгагені.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис команди у соцмережі X.
Перемога української команди
У гранд-фіналі NAVI змагалися з американським FaZe Clan і здобули перемогу з рахунком 2:1.
За перемогу на турнірі NAVI отримали призовий фонд у розмірі 500 тисяч доларів, а також кваліфікаційні путівки на турніри BLAST Premier World Final та Esports World Cup 2024.
PGL Major Copenhagen 2024 - це перший у історії великий чемпіонат з гри Counter-Strike 2. Наступний турнір відбудеться у Шанхаї в грудні.
Що відомо про NAVI
У 2011 році українська команда NaVi стала першим переможцем в історії турніру The International - найбільших змагань у світі з гри Dota 2.
У 2021 році команда Na'Vi з CS:GO здобула перемогу на мейджор-турнірі - PGL Major Stockholm.
Команда стала першою в історії кіберспорту, яка виграла у трьох головних турнірах з гри Counter Strike за один рік - World Cyber Games 2010, Intel Extreme Masters та Electronic Sports World Cup.
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