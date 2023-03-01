ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навчених російських військових із Білорусі перекидають на окуповані території України

Новость на русском →
Середа 01 березня 2023 14:04
Навчених російських військових із Білорусі перекидають на окуповані території України Фото: навчених російських військових із Білорусі перекидають на окуповані території України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Навчений контингент Збройних сил Росії з технікою перекидають із Білорусі на окуповані території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" та Співтовариство залізничників Білорусі.

Повідомляється, що 27 лютого зі станції Полонка (Брестська область) на станцію Гуково (Ростовська область) і на станцію Червона Могила (Луганська область) було відправлено ще один ешелон Збройних РФ.

У складі було 50 вагонів, з них:

  • 10 пасажирських (з особовим складом Збройних РФ у складі приблизно 500 осіб);
  • 3 критих (зі спорядженням);
  • 37 вагонів-платформ (із завантаженою військовою технікою).

Він має прибути на станцію призначення (Гуково) приблизно 3 березня. Там буде зміна локомотива на локомотив так званої "ДНР". Далі ешелон вирушить на тимчасово окуповані території України, точніше на станцію Червона Могила і далі у бік Дебальцевого, а потім до Вуглегірська.

Крім того, 27 лютого з Білорусі у напрямку Донецької/Луганської областей було відправлено ще 2 військові ешелони з технікою та навченим контингентом Збройних сил РФ (зі станції Лісова та станції Осиповичі). В обох ешелонів станції призначення знаходяться на Північно-Кавказькій залізниці.

Повідомляється, що з Осиповичів було вивезено:

  • 6 пасажирських вагонів (приблизно 300 осіб)
  • 5 вантажних вагонів (спорядження)
  • 25 вантажівок (КамАЗ, Урал, газелі)
  • 12 артилерійських знарядь (найвірогідніше, 152 мм гармати Гіацинт-Б)
  • 9 колісних ПТРК "Конкурс"

Нагадаємо, 26 лютого з Білорусі виїхав ще один ешелон із російськими військовими та технікою у бік Донецької області.

А 25 лютого черговий ешелон попрямував до Ростовської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Війна Росії проти України Російська Федерація
NEWS
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу