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Ще один військовий ешелон РФ виїхав із Білорусі: куди прямує

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Понеділок 27 лютого 2023 15:12
Ще один військовий ешелон РФ виїхав із Білорусі: куди прямує Фото: ще один військовий ешелон РФ виїхав із Білорусі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Увечері 26 лютого з Білорусі вибув ще один ешелон із технікою російської армії. За попередніми даними, він прямує до Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Вчора, 26 лютого зі станції Слонім (Гродненська область) на станцію Неклинівка (Ростовська область РФ, 35 км від кордону з Україною) було відправлено ще один військовий ешелон РФ", - розповіли моніторники.

За їхніми даними, у складі ешелону було 46 вагонів, з них:

  • 5 пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС РФ: близько 250 осіб);
  • 2 критих вагони (зі спорядженням);
  • 36 вагонів-платформи (з зануреною колісною та гусеничною військовою технікою).

Очікується, що ешелон прибуде до пункту призначення – станція Неклинівка – 5 березня.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Росія перекидає ешелон з технікою та військовослужбовцями Збройних сил РФ зі Слоніма (Білорусь) до Ростовської області (Росія).

Раніше в ГУР та Держприкордонслужбі України оцінили, чи можливий зараз новий наступ Росії з Білорусі.

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