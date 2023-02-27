Ще один військовий ешелон РФ виїхав із Білорусі: куди прямує

Увечері 26 лютого з Білорусі вибув ще один ешелон із технікою російської армії. За попередніми даними, він прямує до Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Вчора, 26 лютого зі станції Слонім (Гродненська область) на станцію Неклинівка (Ростовська область РФ, 35 км від кордону з Україною) було відправлено ще один військовий ешелон РФ", - розповіли моніторники.

За їхніми даними, у складі ешелону було 46 вагонів, з них:

5 пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС РФ: близько 250 осіб);

2 критих вагони (зі спорядженням);

36 вагонів-платформи (з зануреною колісною та гусеничною військовою технікою).

Очікується, що ешелон прибуде до пункту призначення – станція Неклинівка – 5 березня.