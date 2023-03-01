Обученных российских военных из Беларуси перебрасывают на оккупированные территории Украины
Обученный контингент Вооруженных сил России с техникой перекидывают из Беларуси на оккупированные территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" и Сообщество железнодорожников Беларуси.
Сообщается, что 27 февраля со станции Полонка (Брестская область) на станцию Гуково (Ростовская область) и далее на станцию Красная Могила (Луганская область) был отправлен еще один эшелон Вооруженных РФ.
В составе было 50 вагонов, из них:
- 10 пассажирских (с личным составом Вооруженных РФ в составе примерно 500 человек);
- 3 крытых (со снаряжением);
- 37 вагонов-платформ (с погруженной воинской техникой).
Он должен прибыть на станцию назначения (Гуково) примерно 03 марта. Там будет смена локомотива на локомотив так называемой "ДНР". Далее эшелон отправится на временно оккупированные территории Украины, точнее на станцию Красная Могила и далее в сторону Дебальцево, а потом в Углегорск.
Кроме того, 27 февраля из Беларуси в направлении Донецкой/Луганской областей было отправлено еще 2 воинских эшелона с техникой и обученным контингентом Вооруженных сил РФ (со станции Лесная и станции Осиповичи). У обоих эшелонов станции назначения находятся на Северо-Кавказской железной дороге.
Сообщается, что из Осиповичей было вывезено:
- 6 пассажирских вагонов (примерно 300 человек)
- 5 грузовых вагонов (снаряжение)
- 25 грузовиков (КамАЗ, Урал, газели)
- 12 артиллерийских орудий (вероятнее всего, 152 мм пушки Гиацинт-Б)
- 9 колесных ПТРК "Конкурс"
Напомним, 26 февраля из Беларуси выехал еще один эшелон с российскими военными и техникой в сторону Донецкой области.
А 25 февраля очередной эшелон направился в Ростовскую область.
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