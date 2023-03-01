Обученных российских военных из Беларуси перебрасывают на оккупированные территории Украины

Обученный контингент Вооруженных сил России с техникой перекидывают из Беларуси на оккупированные территории Украины.

Сообщается, что 27 февраля со станции Полонка (Брестская область) на станцию Гуково (Ростовская область) и далее на станцию Красная Могила (Луганская область) был отправлен еще один эшелон Вооруженных РФ.

В составе было 50 вагонов, из них:

10 пассажирских (с личным составом Вооруженных РФ в составе примерно 500 человек);

3 крытых (со снаряжением);

37 вагонов-платформ (с погруженной воинской техникой).

Он должен прибыть на станцию назначения (Гуково) примерно 03 марта. Там будет смена локомотива на локомотив так называемой "ДНР". Далее эшелон отправится на временно оккупированные территории Украины, точнее на станцию Красная Могила и далее в сторону Дебальцево, а потом в Углегорск.

Кроме того, 27 февраля из Беларуси в направлении Донецкой/Луганской областей было отправлено еще 2 воинских эшелона с техникой и обученным контингентом Вооруженных сил РФ (со станции Лесная и станции Осиповичи). У обоих эшелонов станции назначения находятся на Северо-Кавказской железной дороге.

Сообщается, что из Осиповичей было вывезено: