У навчаннях "Запад-2025" візьмуть участь до 30 тисяч військових РФ і Білорусі, - розвідка Литви

Начальник Другого департаменту оперативних служб Литви Міндаугас Мажонас повідомив, що спільні російсько-білоруські навчання "Запад", заплановані на 12-16 вересня, відбудуться за участю до 30 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Однак на території Білорусі будуть задіяні лише 8 тисяч, з яких лише 2 тисяч російські солдати.
"За даними нашої розвідки, у навчаннях візьмуть участь до 30 тис. білоруських і російських військовослужбовців. У самій Білорусі буде всього 8 тисяч, з яких 2 тисячі - солдати Росії", - сказав Мажонас у програмі "Тиждень" на телеканалі LRT.
Він підкреслив, що ймовірність гібридних атак проти Литви під час навчань мінімальна, проте окремі провокації не виключені. Можливі порушення повітряного простору і невелика ймовірність кіберінцидентів.
"Імовірність того, що після навчань Росія спробує замаскувати якісь дії проти іншої країни регіону або втягнути Білорусь у масштабне вторгнення в Україну, дійсно дуже мала", - додав Мажонас.
Навчання "Захід" включатимуть тренування з протиповітряної оборони, відпрацювання сценаріїв оборонного бою, відбиття порушників і тактичну авіаційну підтримку.
Заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас раніше зазначав, що, за даними литовської розвідки, у них візьмуть участь до 30 тисяч військовослужбовців.
Спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року. За офіційними даними, у маневрах очікується участь понад 13 тисяч військовослужбовців.
Кремль та Мінськ запевняють, що навчання мають виключно оборонний характер і не несуть загрози для інших держав.
Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попередив, що під прикриттям цих маневрів може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.
