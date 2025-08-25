UA

У навчаннях "Запад-2025" візьмуть участь до 30 тисяч військових РФ і Білорусі, - розвідка Литви

Фото: Литовська розвідка оцінила сили учасників "Запад-2025" у 30 тисяч військових (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Начальник Другого департаменту оперативних служб Литви Міндаугас Мажонас повідомив, що спільні російсько-білоруські навчання "Запад", заплановані на 12-16 вересня, відбудуться за участю до 30 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Однак на території Білорусі будуть задіяні лише 8 тисяч, з яких лише 2 тисяч російські солдати.

"За даними нашої розвідки, у навчаннях візьмуть участь до 30 тис. білоруських і російських військовослужбовців. У самій Білорусі буде всього 8 тисяч, з яких 2 тисячі - солдати Росії", - сказав Мажонас у програмі "Тиждень" на телеканалі LRT.

Він підкреслив, що ймовірність гібридних атак проти Литви під час навчань мінімальна, проте окремі провокації не виключені. Можливі порушення повітряного простору і невелика ймовірність кіберінцидентів.

"Імовірність того, що після навчань Росія спробує замаскувати якісь дії проти іншої країни регіону або втягнути Білорусь у масштабне вторгнення в Україну, дійсно дуже мала", - додав Мажонас.

Навчання "Захід" включатимуть тренування з протиповітряної оборони, відпрацювання сценаріїв оборонного бою, відбиття порушників і тактичну авіаційну підтримку.

Заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас раніше зазначав, що, за даними литовської розвідки, у них візьмуть участь до 30 тисяч військовослужбовців.

 

Навчання "Захід-2025"

Спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року. За офіційними даними, у маневрах очікується участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Кремль та Мінськ запевняють, що навчання мають виключно оборонний характер і не несуть загрози для інших держав.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попередив, що під прикриттям цих маневрів може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

Детальніше про ймовірні загрози для України від навчань РФ та Білорусі "Захід-2025" і позицію РНБО читайте у матеріалі РБК-Україна.

