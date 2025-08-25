В учениях "Запад-2025" примут участие до 30 тысяч военных РФ и Беларуси, - разведка Литвы

Однако на территории Беларуси будут задействованы лишь 8 тысяч, из которых лишь 2 тысяч российские солдаты.

"По данным нашей разведки, в учениях примут участие до 30 тыс. белорусских и российских военнослужащих. В самой Беларуси будет всего 8 тысяч, из которых 2 тысячи - солдаты России", - сказал Мажонас в программе "Неделя" на телеканале LRT.

Он подчеркнул, что вероятность гибридных атак против Литвы во время учений минимальна, однако отдельные провокации не исключены. Возможны нарушения воздушного пространства и небольшая вероятность киберинцидентов.

"Вероятность того, что после учений Россия попытается замаскировать какие-то действия против другой страны региона или втянуть Беларусь в масштабное вторжение в Украину, действительно очень мала", - добавил Мажонас.

Учения "Запад" будут включать тренировки по противовоздушной обороне, отработку сценариев оборонительного боя, отражение нарушителей и тактическую авиационную поддержку.

Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас ранее отмечал, что, по данным литовской разведки, в них примут участие до 30 тысяч военнослужащих.