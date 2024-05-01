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Навчання займе до 15 хвилин. Мінцифри показало українську систему РЕБ

Фото: Мінцифри показало українську систему РЕБ PARASOL (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Укладено контракти з компанією "МіксСтіл" щодо двох модифікацій окопних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Наразі є дві модифікації РЕБ: 

  • PARASOL 01, яка здатна захистити позиції Сил оборони, подавляючи ворожі дрони на відстані в межах 200 метрів; 
  • PARASOL 02, яка захищатиме техніку. РЕБ можна буде встановити на техніці, а також приєднати до бортової мережі. Дрони ворога глушитимуться на відстані 200 метрів. 

Серед інших переваг РЕБ: 

  • простав в експлуатації; 
  • навчання щодо користування ними - займає до 15 хвилин. 

"Держава вже уклала контракти з розробником, компанією "МіксСтіл", купує дві модифікації PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують", - додав Федоров. 

Міністр зауважив, що сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано більше 100 розробок, 9 з яких вже модифіковані за стандартами НАТО. 

Виробництво зброї в Україні 

Ще в лютому президент Володимир Зеленський заявляв, що ворога здивують дрони й системи РЕБ українського виробництва. Зокрема голова Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відзначав, що Україна наздогнала країну-терориста у кількості вироблених БпЛА, які є аналогами іранських "Шахедів". 

Також Зеленський розповідав, що в Україні працює 500 підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), а до роботи на них залучені близько 300 тисяч людей. 

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