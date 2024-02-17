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Зеленський пообіцяв здивувати Росію українськими дронами та РЕБ

Мюнхен, Субота 17 лютого 2024 11:25
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Зеленський пообіцяв здивувати Росію українськими дронами та РЕБ Фото: президент України Володимир Зеленський (пресслужба Офісу президента)
Автор: Наталія Юрченко

Україна здивує Росію вітчизняними технологіями у виробництві зброї. Йдеться про дрони та системи РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Ми почали розвивати виробництво дронів. Ми в позитиві для нас та негативі для РФ здивуємо їх цього року дронними системами та системами РЕБ. Це наші вітчизняні технології", - сказав Зеленський.

Він додав, що "це паралельний шлях, поки ми чекаємо допомогу від партнерів".

Дрони та РЕБ українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.

Що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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