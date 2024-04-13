Зеленський розповів, скільки підприємств в Україні виробляють зброю для ЗСУ
В Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Вони виробляють озброєння для української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Глава держави привітав українців з Днем працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України. Президент вручив державні нагороди виробникам зброї.
Зеленський зазначив, що в Україні майже 300 тисяч людей задіяні у виробництві озброєння.
"Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому нашому такому важливому, пріоритетному виробництві. І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", - сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що завдяки українським розробкам ЗСУ очищують Чорне море від ворожих кораблів, а українські "Стугни", броня та FPV-дрони вже не є чимось незвичним.
Зброя українського виробництва
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".
За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.
Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.
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