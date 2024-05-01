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Обучение займет до 15 минут. Минцифры показало украинскую систему РЭБ

Фото: Минцифры показало украинскую систему РЕБ PARASOL (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Заключены контракты с компанией "МіксСтіл" относительно двух модификаций окопных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Сейчас есть две модификации РЭБ: 

  • PARASOL 01, которая способна защитить позиции Сил обороны, подавляя вражеские дроны на расстоянии в пределах 200 метров; 
  • PARASOL 02, которая будет защищать технику. РЭБ можно будет установить на технике, а также присоединить к бортовой сети. Дроны врага будут глушиться на расстоянии 200 метров. 

Среди других преимуществ РЭБ: 

  • прост в эксплуатации; 
  • обучение по пользованию ими - занимает до 15 минут. 

"Государство уже заключило контракты с разработчиком, компанией "МіксСтіл", покупает две модификации PARASOL, а Силы обороны их активно используют", - добавил Федоров.

Министр отметил, что сегодня на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, 9 из которых уже модифицированы по стандартам НАТО.

Производство оружия в Украине

Еще в феврале президент Владимир Зеленский заявлял, что врага удивят дроны и системы РЭБ украинского производства. В частности глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отмечал, что Украина догнала страну-террориста в количестве произведенных БпЛА, которые являются аналогами иранских "Шахедов". 

Также Зеленский рассказывал, что в Украине работает 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а к работе на них привлечены около 300 тысяч человек. 

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