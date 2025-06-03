Навчання для ветеранів і їх рідних: як здобути одну з 20 професій безкоштовно
Ветерани та члени їхніх родин із деяких областей України можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій. Подати заявку на участь у проекті потрібно вже найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.
Розвиток професійних навичок: на кого розрахований проект
Українцям розповіли, що заходи з розвитку професійних навичок і професійне навчання (в межах якого можна безкоштовно опанувати одну з 20 професій) доступні для ветеранів і членів їхніх родин:
- з Львівської області;
- з Івано-Франківської області;
- з Дніпропетровської області.
Уточнюється, що заходи проводяться у рамках проекту "Соціальне згуртування та реінтеграція ветеранів в Україні", який реалізовує Міжнародна організація з міграції (МОМ) - за фінансування Європейського Союзу та у співпраці з Міністерством економіки і Міністерством у справах ветеранів України.
Основна мета проекту - надати підтримку ветеранам і членам сімей ветеранів:
- у здобутті нових професійних навичок;
- у підвищенні своєї конкурентоспроможності як претендентів на роботу на місцевих ринках праці.
Хто може взяти участь у проекті та до якого числа
Згідно з інформацією Мінекономіки, участь в проекті можуть взяти:
- ветерани/ветеранки російсько-української війни, в тому числі зі статусом "людина з інвалідністю", звільнені з військової служби;
- дружини ветеранів/чоловіки ветеранок, звільнених з військової служби;
- дружини/чоловіки загиблих (померлих) захисників та захисниць;
- повнолітні діти ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників і захисниць;
- батьки ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників та захисниць.
Подати заявку на участь в проекті можна до 16 червня 2025 року (включно) за відповідним посиланням.
Які заходи включає проект і які професії доступні
В цілому проект з розвитку професійних навичок включає такі заходи:
- курси професійної підготовки та перепідготовки - кандидатам на роботу пропонується фінансова підтримка для проходження короткострокових курсів (спрямованих на забезпечення якісної професійно-технічної підготовки за напрямом, обраним кожним кандидатом індивідуально з-поміж запропонованих);
- психосоціальна підтримка - учасникам курсів професійної підготовки/перепідготовки пропонуються групові та індивідуальні сесії з опанування технік підтримання психологічної стійкості та взаємодії у робочому середовищі (впевненість у собі, подолання стресу, управління часом, розв'язання проблем, робота в команді, лідерство тощо).
Уточнюється, що учасники проекту можуть пройти навчання за такими напрямами:
- водій/ка вантажівки;
- водій/ка автобуса;
- електромонтер/ка;
- слюсар/ка;
- бухгалтер/ка;
- тестувальник/иця QA;
- будівельник/ця (муляр/ка, штукатур/ниця);
- програміст/ка Python;
- розробник/ця веб-сторінок (XML, HTML або CSS);
- дизайнер/ка UI/UX;
- програміст/ка Java;
- кухар/ка;
- кондитер/ка;
- пекар/ка;
- швець/швачка;
- масажист/ка;
- перукар/ка;
- майстер/майстриня нігтьового сервісу;
- флорист/ка.
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