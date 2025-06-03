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Навчання для ветеранів і їх рідних: як здобути одну з 20 професій безкоштовно

Вівторок 03 червня 2025 17:50
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Навчання для ветеранів і їх рідних: як здобути одну з 20 професій безкоштовно Ветерани та їх рідні з деяких областей можуть пройти безкоштовні курси професійної підготовки (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Ветерани та члени їхніх родин із деяких областей України можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій. Подати заявку на участь у проекті потрібно вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.

Розвиток професійних навичок: на кого розрахований проект

Українцям розповіли, що заходи з розвитку професійних навичок і професійне навчання (в межах якого можна безкоштовно опанувати одну з 20 професій) доступні для ветеранів і членів їхніх родин:

  • з Львівської області;
  • з Івано-Франківської області;
  • з Дніпропетровської області.

Уточнюється, що заходи проводяться у рамках проекту "Соціальне згуртування та реінтеграція ветеранів в Україні", який реалізовує Міжнародна організація з міграції (МОМ) - за фінансування Європейського Союзу та у співпраці з Міністерством економіки і Міністерством у справах ветеранів України.

Основна мета проекту - надати підтримку ветеранам і членам сімей ветеранів:

  • у здобутті нових професійних навичок;
  • у підвищенні своєї конкурентоспроможності як претендентів на роботу на місцевих ринках праці.

Хто може взяти участь у проекті та до якого числа

Згідно з інформацією Мінекономіки, участь в проекті можуть взяти:

  • ветерани/ветеранки російсько-української війни, в тому числі зі статусом "людина з інвалідністю", звільнені з військової служби;
  • дружини ветеранів/чоловіки ветеранок, звільнених з військової служби;
  • дружини/чоловіки загиблих (померлих) захисників та захисниць;
  • повнолітні діти ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників і захисниць;
  • батьки ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників та захисниць.

Подати заявку на участь в проекті можна до 16 червня 2025 року (включно) за відповідним посиланням.

Які заходи включає проект і які професії доступні

В цілому проект з розвитку професійних навичок включає такі заходи:

  • курси професійної підготовки та перепідготовки - кандидатам на роботу пропонується фінансова підтримка для проходження короткострокових курсів (спрямованих на забезпечення якісної професійно-технічної підготовки за напрямом, обраним кожним кандидатом індивідуально з-поміж запропонованих);
  • психосоціальна підтримка - учасникам курсів професійної підготовки/перепідготовки пропонуються групові та індивідуальні сесії з опанування технік підтримання психологічної стійкості та взаємодії у робочому середовищі (впевненість у собі, подолання стресу, управління часом, розв'язання проблем, робота в команді, лідерство тощо).

Уточнюється, що учасники проекту можуть пройти навчання за такими напрямами:

  • водій/ка вантажівки;
  • водій/ка автобуса;
  • електромонтер/ка;
  • слюсар/ка;
  • бухгалтер/ка;
  • тестувальник/иця QA;
  • будівельник/ця (муляр/ка, штукатур/ниця);
  • програміст/ка Python;
  • розробник/ця веб-сторінок (XML, HTML або CSS);
  • дизайнер/ка UI/UX;
  • програміст/ка Java;
  • кухар/ка;
  • кондитер/ка;
  • пекар/ка;
  • швець/швачка;
  • масажист/ка;
  • перукар/ка;
  • майстер/майстриня нігтьового сервісу;
  • флорист/ка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовне навчання для дітей військових - хто і як може отримати гроші на освіту.

Читайте також, чому "в кожній школі має бути ветеран" та що може змінитись для учнів в Україні.

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