Навчання для ветеранів і їх рідних: як здобути одну з 20 професій безкоштовно

Ветерани та члени їхніх родин із деяких областей України можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій. Подати заявку на участь у проекті потрібно вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.

Розвиток професійних навичок: на кого розрахований проект

Українцям розповіли, що заходи з розвитку професійних навичок і професійне навчання (в межах якого можна безкоштовно опанувати одну з 20 професій) доступні для ветеранів і членів їхніх родин:

з Львівської області;

з Івано-Франківської області;

з Дніпропетровської області.

Уточнюється, що заходи проводяться у рамках проекту "Соціальне згуртування та реінтеграція ветеранів в Україні", який реалізовує Міжнародна організація з міграції (МОМ) - за фінансування Європейського Союзу та у співпраці з Міністерством економіки і Міністерством у справах ветеранів України.

Основна мета проекту - надати підтримку ветеранам і членам сімей ветеранів:

у здобутті нових професійних навичок;

у підвищенні своєї конкурентоспроможності як претендентів на роботу на місцевих ринках праці.

Хто може взяти участь у проекті та до якого числа

Згідно з інформацією Мінекономіки, участь в проекті можуть взяти:

ветерани/ветеранки російсько-української війни, в тому числі зі статусом "людина з інвалідністю", звільнені з військової служби;

дружини ветеранів/чоловіки ветеранок, звільнених з військової служби;

дружини/чоловіки загиблих (померлих) захисників та захисниць;

повнолітні діти ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників і захисниць;

батьки ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників та захисниць.

Подати заявку на участь в проекті можна до 16 червня 2025 року (включно) за відповідним посиланням.

Які заходи включає проект і які професії доступні

В цілому проект з розвитку професійних навичок включає такі заходи:

курси професійної підготовки та перепідготовки - кандидатам на роботу пропонується фінансова підтримка для проходження короткострокових курсів (спрямованих на забезпечення якісної професійно-технічної підготовки за напрямом, обраним кожним кандидатом індивідуально з-поміж запропонованих);

- кандидатам на роботу пропонується фінансова підтримка для проходження короткострокових курсів (спрямованих на забезпечення якісної професійно-технічної підготовки за напрямом, обраним кожним кандидатом індивідуально з-поміж запропонованих); психосоціальна підтримка - учасникам курсів професійної підготовки/перепідготовки пропонуються групові та індивідуальні сесії з опанування технік підтримання психологічної стійкості та взаємодії у робочому середовищі (впевненість у собі, подолання стресу, управління часом, розв'язання проблем, робота в команді, лідерство тощо).

Уточнюється, що учасники проекту можуть пройти навчання за такими напрямами: