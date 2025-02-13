Держава компенсує навчання водінню для ветеранів з інвалідністю: хто може отримати допомогу
Міністерство у справах ветеранів запровадило компенсацію вартості навчання водінню на спеціалізованих автомобілях для ветеранів з інвалідністю. Це стало можливим завдяки змінам у Постанові КМУ №432, які дозволять особам з інвалідністю внаслідок війни пройти навчання та отримати посвідчення водія.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
Послуга доступна для:
- ветеранів війни з інвалідністю,
- членів їхніх сімей,
- родин загиблих Захисників і Захисниць України.
Проєкт реалізується в рамках ініціативи "Автошколи для осіб з інвалідністю". На сьогодні такі автошколи працюють у шести регіонах України: Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій областях.
Заступниця міністра Юлія Кіріллова зазначає, що одним із ключових напрямків роботи Мінветеранів є покращення мобільності та незалежності ветеранів війни. Основна мета проєкту - сприяти адаптації ветеранів у суспільстві, розширюючи їхні можливості для активного життя та незалежності.
Раніше ми розповідали, що на платформі е-Ветеран з’явилася можливість подати заявку на допомогу від фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих військовослужбовців. Спеціалісти надають комплексну підтримку ветеранам та їхнім родинам, допомагаючи адаптуватися до цивільного життя. Консультації охоплюють широкий спектр питань, зокрема пільги, реабілітацію, працевлаштування, житло, юридичні питання та психологічну допомогу.
Також РБК-Україна писало, що Мінветеранів започаткувало програму безкоштовної психологічної підтримки для ветеранів. Професійні фахівці можуть приєднатися до ініціативи та отримувати державну компенсацію за надані послуги.
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