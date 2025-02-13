Держава компенсує навчання водінню для ветеранів з інвалідністю: хто може отримати допомогу

Міністерство у справах ветеранів запровадило компенсацію вартості навчання водінню на спеціалізованих автомобілях для ветеранів з інвалідністю. Це стало можливим завдяки змінам у Постанові КМУ №432, які дозволять особам з інвалідністю внаслідок війни пройти навчання та отримати посвідчення водія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство у справах ветеранів.