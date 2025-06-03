Обучение для ветеранов и их родных: как получить одну из 20 профессий бесплатно
Ветераны и члены их семей из некоторых областей Украины могут бесплатно овладеть одной из 20 профессий. Подать заявку на участие в проекте нужно уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Развитие профессиональных навыков: на кого рассчитан проект
Украинцам рассказали, что мероприятия по развитию профессиональных навыков и профессиональное обучение (в рамках которого можно бесплатно овладеть одной из 20 профессий) доступны для ветеранов и членов их семей:
- из Львовской области;
- из Ивано-Франковской области;
- из Днепропетровской области.
Уточняется, что мероприятия проводятся в рамках проекта "Социальное сплочение и реинтеграция ветеранов в Украине", который реализует Международная организация по миграции (МОМ) - при финансировании Европейского Союза и в сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством по делам ветеранов Украины.
Основная цель проекта - оказать поддержку ветеранам и членам семей ветеранов:
- в получении новых профессиональных навыков;
- в повышении своей конкурентоспособности как претендентов на работу на местных рынках труда.
Кто может принять участие в проекте и до какого числа
Согласно информации Минэкономики, участие в проекте могут принять:
- ветераны российско-украинской войны, в том числе со статусом "человек с инвалидностью", уволенные с военной службы;
- жены ветеранов/мужья ветеранок, уволенных с военной службы;
- жены/мужья погибших (умерших) защитников и защитниц;
- совершеннолетние дети ветеранов/ветеранок, уволенных с военной службы, и погибших (умерших) защитников и защитниц;
- родители ветеранов/ветеранок, уволенных с военной службы, и погибших (умерших) защитников и защитниц.
Подать заявку на участие в проекте можно до 16 июня 2025 года (включительно) по соответствующей ссылке.
Какие мероприятия включает проект и какие профессии доступны
В целом проект по развитию профессиональных навыков включает следующие мероприятия:
- курсы профессиональной подготовки и переподготовки - кандидатам на работу предлагается финансовая поддержка для прохождения краткосрочных курсов (направленных на обеспечение качественной профессионально-технической подготовки по направлению, выбранному каждым кандидатом индивидуально из предложенных);
- психосоциальная поддержка - участникам курсов профессиональной подготовки/переподготовки предлагаются групповые и индивидуальные сессии по освоению техник поддержания психологической устойчивости и взаимодействия в рабочей среде (уверенность в себе, преодоление стресса, управление временем, решение проблем, работа в команде, лидерство и т.д.).
Уточняется, что участники проекта могут пройти обучение по следующим направлениям:
- водитель грузовика;
- водитель автобуса;
- электромонтер;
- слесарь;
- бухгалтер;
- тестировщик QA;
- строитель (каменщик, штукатурщик);
- программист Python;
- разработчик веб-страниц (XML, HTML или CSS);
- дизайнер UI/UX;
- программист Java;
- повар;
- кондитер;
- пекарь;
- швея;
- массажист;
- парикмахер;
- мастер/мастерица ногтевого сервиса;
- флорист.
Напомним, ранее мы рассказывали о бесплатном обучении для детей военных - кто и как может получить деньги на образование.
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