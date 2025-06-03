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Обучение для ветеранов и их родных: как получить одну из 20 профессий бесплатно

Вторник 03 июня 2025 17:50
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Обучение для ветеранов и их родных: как получить одну из 20 профессий бесплатно Ветераны и их родные из некоторых областей могут пройти бесплатные курсы профессиональной подготовки (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Ветераны и члены их семей из некоторых областей Украины могут бесплатно овладеть одной из 20 профессий. Подать заявку на участие в проекте нужно уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Развитие профессиональных навыков: на кого рассчитан проект

Украинцам рассказали, что мероприятия по развитию профессиональных навыков и профессиональное обучение (в рамках которого можно бесплатно овладеть одной из 20 профессий) доступны для ветеранов и членов их семей:

  • из Львовской области;
  • из Ивано-Франковской области;
  • из Днепропетровской области.

Уточняется, что мероприятия проводятся в рамках проекта "Социальное сплочение и реинтеграция ветеранов в Украине", который реализует Международная организация по миграции (МОМ) - при финансировании Европейского Союза и в сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством по делам ветеранов Украины.

Основная цель проекта - оказать поддержку ветеранам и членам семей ветеранов:

  • в получении новых профессиональных навыков;
  • в повышении своей конкурентоспособности как претендентов на работу на местных рынках труда.

Кто может принять участие в проекте и до какого числа

Согласно информации Минэкономики, участие в проекте могут принять:

  • ветераны российско-украинской войны, в том числе со статусом "человек с инвалидностью", уволенные с военной службы;
  • жены ветеранов/мужья ветеранок, уволенных с военной службы;
  • жены/мужья погибших (умерших) защитников и защитниц;
  • совершеннолетние дети ветеранов/ветеранок, уволенных с военной службы, и погибших (умерших) защитников и защитниц;
  • родители ветеранов/ветеранок, уволенных с военной службы, и погибших (умерших) защитников и защитниц.

Подать заявку на участие в проекте можно до 16 июня 2025 года (включительно) по соответствующей ссылке.

Какие мероприятия включает проект и какие профессии доступны

В целом проект по развитию профессиональных навыков включает следующие мероприятия:

  • курсы профессиональной подготовки и переподготовки - кандидатам на работу предлагается финансовая поддержка для прохождения краткосрочных курсов (направленных на обеспечение качественной профессионально-технической подготовки по направлению, выбранному каждым кандидатом индивидуально из предложенных);
  • психосоциальная поддержка - участникам курсов профессиональной подготовки/переподготовки предлагаются групповые и индивидуальные сессии по освоению техник поддержания психологической устойчивости и взаимодействия в рабочей среде (уверенность в себе, преодоление стресса, управление временем, решение проблем, работа в команде, лидерство и т.д.).

Уточняется, что участники проекта могут пройти обучение по следующим направлениям:

  • водитель грузовика;
  • водитель автобуса;
  • электромонтер;
  • слесарь;
  • бухгалтер;
  • тестировщик QA;
  • строитель (каменщик, штукатурщик);
  • программист Python;
  • разработчик веб-страниц (XML, HTML или CSS);
  • дизайнер UI/UX;
  • программист Java;
  • повар;
  • кондитер;
  • пекарь;
  • швея;
  • массажист;
  • парикмахер;
  • мастер/мастерица ногтевого сервиса;
  • флорист.

Напомним, ранее мы рассказывали о бесплатном обучении для детей военных - кто и как может получить деньги на образование.

Читайте также, почему "в каждой школе должен быть ветеран" и что может измениться для учеников в Украине.

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