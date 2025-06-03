Обучение для ветеранов и их родных: как получить одну из 20 профессий бесплатно

Ветераны и члены их семей из некоторых областей Украины могут бесплатно овладеть одной из 20 профессий. Подать заявку на участие в проекте нужно уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Развитие профессиональных навыков: на кого рассчитан проект

Украинцам рассказали, что мероприятия по развитию профессиональных навыков и профессиональное обучение (в рамках которого можно бесплатно овладеть одной из 20 профессий) доступны для ветеранов и членов их семей:

из Львовской области;

из Ивано-Франковской области;

из Днепропетровской области.

Уточняется, что мероприятия проводятся в рамках проекта "Социальное сплочение и реинтеграция ветеранов в Украине", который реализует Международная организация по миграции (МОМ) - при финансировании Европейского Союза и в сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством по делам ветеранов Украины.

Основная цель проекта - оказать поддержку ветеранам и членам семей ветеранов:

в получении новых профессиональных навыков;

в повышении своей конкурентоспособности как претендентов на работу на местных рынках труда.

Кто может принять участие в проекте и до какого числа

Согласно информации Минэкономики, участие в проекте могут принять:

ветераны российско-украинской войны, в том числе со статусом "человек с инвалидностью", уволенные с военной службы;

жены ветеранов/мужья ветеранок, уволенных с военной службы;

жены/мужья погибших (умерших) защитников и защитниц;

совершеннолетние дети ветеранов/ветеранок, уволенных с военной службы, и погибших (умерших) защитников и защитниц;

родители ветеранов/ветеранок, уволенных с военной службы, и погибших (умерших) защитников и защитниц.

Подать заявку на участие в проекте можно до 16 июня 2025 года (включительно) по соответствующей ссылке.

Какие мероприятия включает проект и какие профессии доступны

В целом проект по развитию профессиональных навыков включает следующие мероприятия:

курсы профессиональной подготовки и переподготовки - кандидатам на работу предлагается финансовая поддержка для прохождения краткосрочных курсов (направленных на обеспечение качественной профессионально-технической подготовки по направлению, выбранному каждым кандидатом индивидуально из предложенных);

- кандидатам на работу предлагается финансовая поддержка для прохождения краткосрочных курсов (направленных на обеспечение качественной профессионально-технической подготовки по направлению, выбранному каждым кандидатом индивидуально из предложенных); психосоциальная поддержка - участникам курсов профессиональной подготовки/переподготовки предлагаются групповые и индивидуальные сессии по освоению техник поддержания психологической устойчивости и взаимодействия в рабочей среде (уверенность в себе, преодоление стресса, управление временем, решение проблем, работа в команде, лидерство и т.д.).

Уточняется, что участники проекта могут пройти обучение по следующим направлениям: