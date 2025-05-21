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Безкоштовне навчання для дітей військових? Хто і як може отримати гроші на освіту

Середа 21 травня 2025 15:34
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Безкоштовне навчання для дітей військових? Хто і як може отримати гроші на освіту Дітям ветеранів можуть компенсувати вартість річного навчання (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Вже незабаром в Україні стартує вступна кампанія. З огляду на це українцям нагадали про проект, в межах якого держава компенсує 100% вартості річного навчання дітям ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу політичної партії "Слуга Народу" у Facebook.

Чиї діти зможуть отримати гроші на навчання

У політичній силі нагадали, що в березні цього року в межах експериментального проекту Міністерства у справах ветеранів стартувала урядова ініціатива, спрямована на підтримку освіти деяких категорій дітей.

Йдеться про те, що держава компенсує 100% вартості річного навчання:

  • дітям загиблих захисників;
  • дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • дітям учасників бойових дій;
  • дітям військовополонених і зниклих безвісти;
  • дітям постраждалих учасників Революції Гідності.

Як отримати компенсацію вартості навчання

Українцям розповіли, що діти ветеранів війни, які навчаються за контрактом, зможуть отримати компенсацію повної вартості річного навчання у закладах:

  • фахової передвищої освіти;
  • вищої освіти.

Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно:

  • перевірити, чи бере заклад освіти участь у проекті;
  • подати до закладу освіти документи, що підтверджують відповідний статус;
  • отримати сповіщення про можливість отримати державну допомогу через мобільний застосунок "Дія" та підтвердити його;
  • очікувати інформацію про відшкодування коштів, які мають надійти на рахунок закладу освіти.

Безкоштовне навчання для дітей військових? Хто і як може отримати гроші на освітуБезкоштовне навчання для дітей військових? Хто і як може отримати гроші на освітуПублікація політичної партії (скриншот: facebook.com/sluganarodu.official)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на навчання в українських вишах можуть "злетіти" вже цього літа.

Читайте також про стипендії в Україні - перелік виплат для студентів у 2025 році.

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