Безкоштовне навчання для дітей військових? Хто і як може отримати гроші на освіту

Вже незабаром в Україні стартує вступна кампанія. З огляду на це українцям нагадали про проект, в межах якого держава компенсує 100% вартості річного навчання дітям ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу політичної партії "Слуга Народу" у Facebook.

Чиї діти зможуть отримати гроші на навчання

У політичній силі нагадали, що в березні цього року в межах експериментального проекту Міністерства у справах ветеранів стартувала урядова ініціатива, спрямована на підтримку освіти деяких категорій дітей.

Йдеться про те, що держава компенсує 100% вартості річного навчання:

дітям загиблих захисників;

дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни;

дітям учасників бойових дій;

дітям військовополонених і зниклих безвісти;

дітям постраждалих учасників Революції Гідності.

Як отримати компенсацію вартості навчання

Українцям розповіли, що діти ветеранів війни, які навчаються за контрактом, зможуть отримати компенсацію повної вартості річного навчання у закладах:

фахової передвищої освіти;

вищої освіти.

Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно:

перевірити, чи бере заклад освіти участь у проекті;

подати до закладу освіти документи, що підтверджують відповідний статус;

отримати сповіщення про можливість отримати державну допомогу через мобільний застосунок "Дія" та підтвердити його;

очікувати інформацію про відшкодування коштів, які мають надійти на рахунок закладу освіти.

Публікація політичної партії (скриншот: facebook.com/sluganarodu.official)