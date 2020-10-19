Навальный раскритиковал Трампа за молчание в связи с его отравлением

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный обратил внимание, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его отравление. Ранее это сделали лидеры Германии и Франции.

Об этом сообщает CBS News.

В сентябре Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден.

"Я заметил, что Трамп этого не сделал", - сказал Навальный.

По словам политика, чрезвычайно важно, чтобы каждый, "в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в 21 веке".

Напомним, российский оппозиционер впал в кому 20 августа. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок". 23 сентября его выписали из берлинской клиники "Шарите". Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации.

В ОЗХО выразили "серьезную озабоченность" из-за сообщения об отравлении Навального ядом класса "Новичок".

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что российский президент Владимир Путин в разговоре с Макроном 14 сентября заявил, что Навальный сам мог принять яд "Новичок", из-за которого он впал в кому. Макрон, в свою очередь, тут же отверг версию о попытке Навального отравиться самому.