Путин заявил Макрону, что Навальный мог отравиться сам, - Le Monde

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном 14 сентября заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд "Новичок". Он также презрительно высказался об оппозиционере.

Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Российский президент рассказал Макрону, что Навальный якобы использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для "шантажа депутатов и чиновников". Путин также назвал Навального "простым баламутом в интернете".

По данным газеты, Путин допустил, что Навальный сам мог принять яд, а нервно-паралитическое вещество не так сложно изготовить, как считается.

Макрон, в свою очередь, тут же отверг версию о попытке Навального отравиться самому, как пишет газета.

Напомним, Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Позже его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Затем правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп отказался обсуждать вопрос отравления Навального.

Напомним, НАТО требует от России прозрачного расследования отравления Навального.