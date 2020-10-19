Навальний розкритикував Трампа за мовчання у зв'язку з його отруєнням

Російський опозиційний політик Олексій Навальний звернув увагу, що президент США Дональд Трамп офіційно не засудив його отруєння. Раніше це зробили лідери Німеччини і Франції.

Про це повідомляє CBS News.

У вересні Трампа через відсутність реакції на подію з Навальним розкритикував його опонент, кандидат у президенти від демократів Джо Байден.

"Я помітив, що Трамп цього не зробив", - сказав Навальний.

За словами політика, надзвичайно важливо, щоб кожен, "в першу чергу президент США, виступив проти застосування хімічної зброї у 21 столітті".

Нагадаємо, російський опозиціонер впав у кому 20 серпня. Тоді він втратив свідомість під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню в Омську. При цьому російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили, що опозиціонер був отруєний речовиною типу "Новачок". 23 вересня його виписали з берлінської клініки "Шаріте". Навальний залишиться в Німеччині до закінчення курсу реабілітації.

В ОЗХЗ висловила "серйозну заклопотаність" через повідомлення про отруєння Навального отрутою класу "Новачок".

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що російський президент Володимир Путін у розмові з Макроном 14 вересня заявив, що Навальний сам міг прийняти отруту "Новічок", через яку він впав у кому. Макрон, своєю чергою, тут же відкинув версію про спробу Навального отруїтися самому.