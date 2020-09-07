Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе и требует вмешательства РФ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский требует от России вмешаться в ситуацию с обострением на Донбассе и обстрелами украинских позиций. Москва должна повлиять на боевиков для сохранения режима прекращения огня.

Об этом сообщил Офис президента в комментарии РБК-Украина.

Сообщается, что вчера Зеленский провел специальное совещание в связи с обстрелами, в результате которых один украинский военный погиб и еще один был ранен. Президент выразил обеспокоенность напряжением ситуации на Донбассе.

В его Офисе отмечают, что в течение 41 дня режима прекращения огня не было боевых потерь с украинской стороны, и перемирие показало, что является правильным шагом на пути к достижению мира на Донбассе.

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", - отметили в Офисе.

После совещания у Зеленского министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Кроме того, украинская сторона приняла меры, предусмотренные договоренностями Трехсторонней контактной группы, и задействовала механизм реагирования при содействии Совместного центра контроля и координации. Также об инциденте проинформировали Мониторинговую миссию ОБСЕ.

В Офисе президента подчеркнули, что представители ТКГ по урегулированию на Донбассе будут собираться и сегодня.

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных случая, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - добавили в Офисе.

Напомним, ранее у российского президента Владимира Путина отреагировали на обострение ситуации на Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать все возможное для деэскалации.

Отметим, 6 сентября в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный Тарас Кубийович. Еще один боец получил ранение в ходе другого обстрела.