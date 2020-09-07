Киберспорт стал официальным видом спорта в Украине

Фото: "компьютерный спорт" (4pda.to)

Комиссия по признанию видов спорта внесла киберспорт в перечень официальных видов спорта Украины. Соответствующее решение было принято 7 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что киберспорт становится частью украинской экономики.

"Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и откроет новые возможности и перспективы", - сообщил он.

Отметим, что ведущий рынок киберспорта - Азия, там в 2015 году заработали 321 млн долларов, в Северной Америке - 224 млн долларов, в Европе - 172 млн долларов. Аудитория киберспорта оценивается в 420 млн зрителей.

Напомним, отель "Днепр", который расположен на Европейской площади в центре Киева превратят в уникальный киберспортивный отель.