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У Путина отреагировали на обострение ситуации на Донбассе

Москва, Понедельник 07 сентября 2020 13:37
У Путина отреагировали на обострение ситуации на Донбассе
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле заявили об обеспокоенности из-за обострения напряженности на линии соприкосновения на Донбассе. Россия настаивает на продолжении режима прекращения огня.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Однако, он не ответил, планируются ли в связи с этой ситуацией контакты руководства РФ и Украины.

"Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла”, - сказал Песков.

Напомним, 6 сентября ситуация в зоне ООС обострилась. Боевики нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военный. Погиб Тарас Кубийович, житель села Ольховка, Городенковского района Ивано-Франковской области.

После этого Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с Сергеем Лавровым из-за обострения на Донбассе.

Напомним, сегодня глава МИД Украины отправился в запланированный визит в Румынию, там он будет говорить о гибели украинского военного на Донбассе.

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