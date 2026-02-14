Навального вбили не "Новічком": CNN дізналося раніше невідому деталь отруєння

Докази використання хімічної зброї

За даними видання, Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди провели спільне розслідування, базуючись на аналізах зразків тіла Навального.

Експертиза підтвердила наявність епібатидину - токсину, який не зустрічається в РФ природним шляхом.

У спільній заяві країн наголошується, що лише "російська держава мала поєднання засобів, мотивів та ігнорування міжнародного права", щоб організувати подібне вбивство у в'язниці за Полярним колом.

На думку європейських дипломатів, Москва мала всі можливості для застосування цієї речовини.

Реакція родини

Дружина політика Юлія Навальна заявила, що результати експертизи стали офіційним підтвердженням її підозр.

"З першого дня була впевнена, що мого чоловіка отруїли, але тепер є докази: Путін убив Олексія хімічною зброєю. Володимир Путін – вбивця. Він має нести відповідальність за всі свої злочини", - наголосила вона у своєму дописі в X.

Обставини розкриття правди

CNN пише, що ці дані були оприлюднені під час Мюнхенської конференції з безпеки. Саме на цьому заході у 2024 році світ вперше дізнався про смерть опозиціонера.

Також нагалошується, що попри нові докази, Кремль продовжує заперечувати будь-яку причетність до загибелі політика.