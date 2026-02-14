Навального вбили не "Новічком": CNN дізналося раніше невідому деталь отруєння

Російського опозиціонера Олексія Навального вбили у колонії, використавши рідкісну отруту, яку видобувають із південноамериканських жаб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Читайте також: "Навального вбили": вдова політика заявила про отруту в біозразках
За даними видання, Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди провели спільне розслідування, базуючись на аналізах зразків тіла Навального.
Експертиза підтвердила наявність епібатидину - токсину, який не зустрічається в РФ природним шляхом.
У спільній заяві країн наголошується, що лише "російська держава мала поєднання засобів, мотивів та ігнорування міжнародного права", щоб організувати подібне вбивство у в'язниці за Полярним колом.
На думку європейських дипломатів, Москва мала всі можливості для застосування цієї речовини.
Дружина політика Юлія Навальна заявила, що результати експертизи стали офіційним підтвердженням її підозр.
"З першого дня була впевнена, що мого чоловіка отруїли, але тепер є докази: Путін убив Олексія хімічною зброєю. Володимир Путін – вбивця. Він має нести відповідальність за всі свої злочини", - наголосила вона у своєму дописі в X.
CNN пише, що ці дані були оприлюднені під час Мюнхенської конференції з безпеки. Саме на цьому заході у 2024 році світ вперше дізнався про смерть опозиціонера.
Також нагалошується, що попри нові докази, Кремль продовжує заперечувати будь-яку причетність до загибелі політика.
Нагадаємо, раніше Юлія Навальна оприлюднила відео, в якому заявляла, що незалежні лабораторії щонайменше двох країн підтвердили факт отруєння її чоловіка.
Прихильникам політика вдалося таємно переправити біологічні зразки Навального за кордон для проведення незалежної експертизи.
Крім того, ще минулого року ЗМІ, посилаючись на секретні документи, повідомляли, що Навального могли отруїти безпосередньо в колонії.
Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував черговий термін ув'язнення.
Хоча російські пропагандистські ресурси стверджували, що причиною смерті нібито став відрив тромбу, офіційного висновку тривалий час не оприлюднювали. Світова спільнота одразу звинуватила у загибелі політика особисто російського диктатора Володимира Путіна.