Секретні документи вказують, що Навального могли отруїти, - The Insider

Журналісти отримали доступ до "сотень" документів, пов'язаних зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального. Серед них виявили інформацію, що вказує на можливе отруєння опозиціонера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

За даними видання, серед документів виявили два варіанти постанови про відмову в порушенні кримінальної справи. Примітно те, що з другої та фінальної версії зникли слова про те, що перед смертю у Навального були болі в животі, блювота і судоми.

Ця ж інформація є в іншому документі - описі "вилучених об'єктів", де вказані "зразки блювотних мас".

Судячи з тексту документа, їх віддали на експертизу, хоча ні про саму експертизу, ні про те, що в Навального взагалі була блювота, раніше не повідомлялося.

Документи прокоментував лікар-реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального після отруєння "Новачком" у серпні 2020 року в Омську. Він заявив, що симптоми вказують на отруєння фосфороорганічною речовиною (до них же належить сам "Новачок").

Зауважимо, що, за словами журналістів видання, дані документи підтверджують слова Юлії Навальної, яка раніше заявляла, що в останні хвилини перед смертю Навальний дійсно скаржився на гострий біль у животі.