Навального убили не "Новичком": CNN узнало ранее неизвестную деталь отравления

Доказательства использования химического оружия

По данным издания, Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды провели совместное расследование, основываясь на анализах образцов тела Навального.

Экспертиза подтвердила наличие эпибатидина - токсина, который не встречается в РФ естественным путем.

В совместном заявлении стран отмечается, что только "российское государство имело сочетание средств, мотивов и игнорирование международного права", чтобы организовать подобное убийство в тюрьме за Полярным кругом.

По мнению европейских дипломатов, Москва имела все возможности для применения этого вещества.

Реакция семьи

Жена политика Юлия Навальная заявила, что результаты экспертизы стали официальным подтверждением ее подозрений.

"С первого дня была уверена, что моего мужа отравили, но теперь есть доказательства: Путин убил Алексея химическим оружием. Владимир Путин - убийца. Он должен нести ответственность за все свои преступления", - отметила она в своей заметке в X.

Обстоятельства раскрытия правды

CNN пишет, что эти данные были обнародованы во время Мюнхенской конференции по безопасности. Именно на этом мероприятии в 2024 году мир впервые узнал о смерти оппозиционера.

Также отмечается, что несмотря на новые доказательства, Кремль продолжает отрицать любую причастность к гибели политика.