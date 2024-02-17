Версії різняться. В Росії заплуталися в причині смерті Навального

В Росії заплуталися у причинах смерті опозиційного політика Олексія Навального. Вже було названо щонайменше дві різні причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське медіа "Медуза" .

Вчора російські ЗМІ розповіли про смерть Навального, зазначивши, що причиною загибелі опозиціонера став відірваний тромб.

Але представники колонії, в якій помер Навальний, повідомили його матері, що причина смерті опозиціонера - нібито синдром раптової смерті.

"Коли адвокат і мама Олексія сьогодні вранці приїхали в колонію, їм сказали, що причина смерті Навального: синдром раптової смерті", - розповів соратник опозиціонера Іван Жданов.

Однак пізніше прес-секретар Навального Кіра Ярмиш розповіла, що адвокату померлого опозиціонера сказали в Слідчому комітеті РФ, що причина смерті ще не була встановлена. Водночас представник Слідчого комітету додав, що була взята повторна гістологічна експертиза, результати якої будуть відомі наступного тижня.

Крім того, за словами Ярмиш, в Слідчому комітеті відмовилися віддавати родичам Навального його тіло, поки не завершиться перевірка. Але за годину до того адвокатам опозиціонера говорили, що перевірка вже закінчена і "криміналу не знайшли".

Офіційна причина, як додала Ярмиш, все ще не була назвала російською владою.

Смерть Навального

Вчора, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть Олексія Навального. Він помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Сьогодні ж смерть Навального підтвердили і у його команді. Але тіла Навального команда опозиціонера не бачила. У морзі його нібито немає, попри те, що у колонії запевняли про інше.

Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".

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