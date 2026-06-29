Науседа нагадав Навроцькому, чому не варто сваритись із Зеленським

Президент Польщі Кароль Навроцький зібрав лідерів чотирьох країн на термінову неформальну зустріч. Головною темою обговорення стала координація дій перед самітом НАТО, але не обійшлось без згадування суперечки із президентом України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Навроцький прийняв колег у Юраті - президентській резиденції на узбережжі. До польського лідера приїхали президенти Литви, Латвії, Естонії та Румунії.

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Попереду саміт НАТО в Анкарі, тому країни східного флангу хочуть виступати єдиним фронтом. У Туреччині вони мають представити спільну позицію щодо захисту кордонів.

Канцелярія президента Польщі підтвердила порядок денний:

пріоритети регіональної співпраці;

безпека в басейнах Балтійського та Чорного морів;

ключові питання трансатлантичних відносин.

Науседа хоче помирити двох президентів

Відносини Варшави та Києва теж обговорювались між президентом Польщі Каролем Навроцьким та президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідер Литви запропонував свою допомогу і готовий стати посередником. Литва прагне зупинити охолодження відносин між стратегічними партнерами.

"У неформальній атмосфері ми також обговоримо це надзвичайно важливе для мене питання", – заявив литовський президент.

Минуле дуже важливе, але воно не повинно заважати, наголосив президент Литви. Сьогодні на першому місці - спільна безпека й російська агресія проти України залишається головною загрозою.

"Минуле має значення, але сьогодення ще важливіше, особливо поки триває жорстока війна Росії проти України", - наголосив Гітанас Науседа.