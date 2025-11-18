Натякає на захмарні втрати РФ? Путін приплів Сталінградську битву до війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін порівняв окупантів, які воюють проти України, з учасниками Сталінградської битви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами диктатора, учасники війни проти України, як і їхні попередники в Сталінграді, "завжди пам'ятатимуть, що за ними Росія".

Слова Путіна пролунали під час церемонії закладки атомного криголама "Сталінград", на якій був присутній і ветеран Сталінградської битви.

Що відомо про Сталінградську битву

Сталінградська битва (17 липня 1942 - 2 лютого 1943) - битва радянських військ проти німецьких, італійських, румунських і угорських військ у ході Німецько-радянської війни.

У ній перемогла Червона армія, після чого відбулися капітуляція сил Німеччини і "корінний перелом" у війні. Ця битва була однією з найбільших під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.

Згідно з оцінками, в ході битви за Сталінград тільки безповоротні втрати радянських військ становили майже 480 тисяч осіб.