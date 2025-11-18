ua en ru
Натякає на захмарні втрати РФ? Путін приплів Сталінградську битву до війни в Україні

Росія, Вівторок 18 листопада 2025 19:07
Натякає на захмарні втрати РФ? Путін приплів Сталінградську битву до війни в Україні Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Російський диктатор Володимир Путін порівняв окупантів, які воюють проти України, з учасниками Сталінградської битви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами диктатора, учасники війни проти України, як і їхні попередники в Сталінграді, "завжди пам'ятатимуть, що за ними Росія".

Слова Путіна пролунали під час церемонії закладки атомного криголама "Сталінград", на якій був присутній і ветеран Сталінградської битви.

Що відомо про Сталінградську битву

Сталінградська битва (17 липня 1942 - 2 лютого 1943) - битва радянських військ проти німецьких, італійських, румунських і угорських військ у ході Німецько-радянської війни.

У ній перемогла Червона армія, після чого відбулися капітуляція сил Німеччини і "корінний перелом" у війні. Ця битва була однією з найбільших під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.

Згідно з оцінками, в ході битви за Сталінград тільки безповоротні втрати радянських військ становили майже 480 тисяч осіб.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року до 18 листопада 2025 року орієнтовні бойові втрати країни-агресорки склали близько 1 160 380 осіб.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом понеділка, 17 листопада, втрати російських загарбників склали 960 осіб. Бійці ЗСУ знешкодили 13 артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, 294 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 43 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Зазначимо, раніше російська пропаганда поширила у соцмережах відео про нібито повне оточення Куп'янська. Проте пізніше стало відомо, що це насправді фейк.

