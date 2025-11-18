Мінус майже тисяча окупантів, дрони та засіб ППО: Генштаб підрахував втрати ворога за добу
РФ за останню добу втратила майже тисячу солдатів, а також військову техніку: артилерійські системи, РСЗВ, дрони та один засіб ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 18 листопада 2025 року орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 160 380 (+ 960) осіб.
- танків - 11 355.
- бойових броньованих машин - 23 594 од.
- артилерійських систем - 34 499 (+13) од.
- РСЗВ - 1 545 (+1) од.
- засоби ППО - 1 247 (+1) од.
- літаків - 428 од.
- гелікоптерів - 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81 793 (+294) од.
- крилаті ракети -3 940 од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 1 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 67 579 (+43) од.
- спеціальна техніка - 4 000 од.
Фото: втрати ворога за добу (GeneralStaff.ua)
Ситуація на фронті
Як повідомляв Генштаб, протягом понеділка, 17 листопада, на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Росіяни завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет і 101 керованої авіаційної бомби. Також окупанти обстріляли позиції ЗСУ 3435 дронами-камікадзе і 3332 рази обстріляли позиції українських захисників і населені пункти.
На Покровському напрямку відбулося 34 бойових зіткнення. Там українські захисники знешкодили 103 окупантів, з яких 79 - ліквідовано. Також була знешкоджена одна одиниця автомобільної техніки та 18 безпілотників; уражено дев’ять укриттів для окупантів.