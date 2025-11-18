Намекает на заоблачные потери РФ? Путин приплел Сталинградскую битву к войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин сравнил оккупантов, которые воюют против Украины, с участниками Сталинградской битвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам диктатора, участники войны против Украины, как и их предшественники в Сталинграде, "всегда будут помнить, что за ними Россия".

Слова Путина прозвучали во время церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград", на которой присутствовал и ветеран Сталинградской битвы.

Что известно о Сталинградской битве

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) - битва советских войск против немецких, итальянских, румынских и венгерских войск в ходе Немецко-советской войны.

В ней победила Красная армия, после чего произошли капитуляция сил Германии и "коренной перелом" в войне. Эта битва была одной из крупнейших во время Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Согласно оценкам, в ходе битвы за Сталинград только безвозвратные потери советских войск составили почти 480 тысяч человек.