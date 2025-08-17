Натяк на "компроміс"? Трамп репостнув твіт про можливу втрату територій Україною

Підготовка до угоди про мир щодо України

Нагадаємо, що сьогодні, 17 серпня, український президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя на засідання “коаліції рішучих”, а після цього разом з європейськими лідерами вирушить до США.

Попри те, що від початку планувалась спільна зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів, сьогодні вдень стало відомо, що президент США спочатку хоче провести зустріч сам на сам з Зеленським.

Їх спільна зустріч з європейськими лідерами планується вже після цього. Загалом Bild дізнався, як Трамп прийматиме Зеленського і партнерів.

Зауважимо також, що сьогодні державний секретар Марко Рубіо заявив, що для укладення угоди про припинення вогню в Україні кожна сторона повинна буде щось отримати та щось віддати.

Однак згодом наголосив, що Україна не готова поступатися своїми територіями, і США змушують Київ передавати всі окуповані Росією регіони Путіну.