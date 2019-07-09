Нацрада проведет проверку NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом. Такое решение было принято на заседании во вторник, 9 июля, которое транслировалось в Facebook.

Во время заседания член Нацрады Сергей Костинский заявил о необходимости провести соответствующую проверку и принять меры. "Пришло время для абсолютно жестких действий в отношении телеканалов, которые осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности", - сказал он.

Нацрада также решила создать рабочую группу с участием представителей СБУ, СНБО, НАБУ и НАЗК, которая займется противодействием антиукраинской деятельности в СМИ.

Напомним, телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Российской Федерацией. На канале объясняли такие намерения "важностью диалога между народами Украины и России". Однако 8 июля телеканал NewsOne отменил телемост с Россией. На канале заявили, что отменили телемост в связи с "прямыми угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких".

Ка сообщало РБК-Украина, в Киеве под зданием телеканала NewsOne 8 июля состоялась акция протеста. Причиной митинга стали планы канала относительно проведения телемоста с российским телеканалом "Россия-24".