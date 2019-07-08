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Под зданием NewsOne проходит акция против телемоста

Новости » Происшествия    08.07.2019 - 21:23
Под зданием NewsOne проходит акция против телемоста
Фото: акция протеста под NewsOne (РБК-Украина)

Митингующие требуют отобрать у телеканала лицензию

В Киеве под зданием телеканала NewsOne проходит актия протеста против недопустимости проведения телемоста с российским телеканалом "Россия-24". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий. 

В акции протеста участвуют сотни активистов, но люди продолжают собираться под зданием телеканала. Некоторые из них пришли с плакатами " Телеміст - Путіну під хвіст", "Телемост - вокзал - Россия" та "Стоп пропаганда". 

Под зданием правопорядок обеспечивают в усиленном режиме сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии. 

 

Фото: акция протеста под NewsOne (РБК-Украина)

Кроме того, под зданием телеканала активисты начали жечь дымовые шашки, а также расписали окна и асфальт балончиками. 

Митингующие требуют отобрать у телеканала лицензию. 

Также протестующие объявили, что завтра, 9 июля, акция протеста пройдет под зданием Агенства по вопросам телерадиовещания.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Российской Федерацией. На канале объясняли такие намерения "важностью диалога между народами Украины и России".

Однако в понедельник, 8 июля, телеканал NewsOne отменил телемост с Россией. На канале заявили, что отменили телемост в связи с "прямыми угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких".

Кроме того, в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским каналом ГПУ зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены против Украины и вызвала сотрудников на допрос.

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