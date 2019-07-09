Нацрада проведе перевірку NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України проведе позапланову перевірку українського телеканалу NewsOne у зв'язку з наміром провести телеміст з російським телеканалом. Таке рішення було прийнято на засіданні у вівторок, 9 липня, яке транслювалося у Facebook.

Під час засідання член Нацради Сергій Костинський заявив про необхідність провести відповідну перевірку та вжити заходів. "Настав час для абсолютно жорстких дій щодо телеканалів, які здійснюють психологічні операції щодо українців і української державності", - сказав він.

Нацрада також вирішила створити робочу групу за участю представників СБУ, РНБО, НАБУ і НАЗК, яка займатиметься протидією антиукраїнській діяльності в ЗМІ.

Нагадаємо, телеканал NewsOne планував провести 12 липня телеміст з Російською Федерацією. На каналі пояснювали такі наміри "важливістю діалогу між народами України і Росії". Однак 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст з Росією. На каналі заявили, що скасували телеміст через "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

Ка повідомляло РБК-Україна, в Києві під будівлею телеканалу NewsOne 8 липня відбулася акція протесту. Причиною мітингу стали плани каналу щодо проведення телемосту з російським телеканалом "Росія-24".