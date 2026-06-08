Нацполіція назвала топ-месенджер терористів в Україні

82% розкритих в Україні терактів вчинили особи, яких російські куратори завербували через месенджер Telegram.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
"За наявними даними, 82% від загальної кількості розкритих терористичних актів вчинено особами, завербованими російськими кураторами із використанням месенджера Telegram", - заявив Нєбитов.
За його словами, Telegram сьогодні також використовується для торгівлі зброєю, наркотиками, російських інформаційних атак і розповсюдження дитячого порно.
Заступник голови Нацполіції нагадав, що рішення РНБО вже передбачає заборону використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури та у навчальних закладах.
Водночас, на думку Нєбитова, повне блокування месенджера дасть лише обмежений ефект.
"Повне блокування цієї платформи може дати лише тимчасовий ефект - воно дозволить виграти певний час, однак не вирішить проблему системно, адже ворожі спецслужби швидко адаптуються до нових умов", - наголосив він.
Як альтернативу заступник голови відомства назвав запровадження деанонімізації користувачів.
"Саме тому більш ефективним напрямом ми вбачаємо запровадження механізмів деанонімізації користувачів", - заявив Нєбитов.
Нагадаємо, у лютому 2026-го в Україні стався сплеск терактів проти поліції - за 48 годин відбулись вибухи у Львові, Дніпрі та Миколаєві. Виконавців також вербували в Telegram через пошук "легких заробітків".
Російські спецслужби активно вербують підлітків через Telegram для здійснення диверсій і терактів.
У квітні 2026 року СБУ затримала двох неповнолітніх на Кіровоградщині та Одещині, які готували теракти у школах.