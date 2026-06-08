Нацполіція назвала топ-месенджер терористів в Україні

Telegram - головний канал вербування

"За наявними даними, 82% від загальної кількості розкритих терористичних актів вчинено особами, завербованими російськими кураторами із використанням месенджера Telegram", - заявив Нєбитов.

За його словами, Telegram сьогодні також використовується для торгівлі зброєю, наркотиками, російських інформаційних атак і розповсюдження дитячого порно.

Що зробила РНБО

Заступник голови Нацполіції нагадав, що рішення РНБО вже передбачає заборону використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури та у навчальних закладах.

Чому повне блокування не дасть результату

Водночас, на думку Нєбитова, повне блокування месенджера дасть лише обмежений ефект.

"Повне блокування цієї платформи може дати лише тимчасовий ефект - воно дозволить виграти певний час, однак не вирішить проблему системно, адже ворожі спецслужби швидко адаптуються до нових умов", - наголосив він.

Що пропонує Нацполіція

Як альтернативу заступник голови відомства назвав запровадження деанонімізації користувачів.

"Саме тому більш ефективним напрямом ми вбачаємо запровадження механізмів деанонімізації користувачів", - заявив Нєбитов.