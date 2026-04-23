СБУ затримала завербованих РФ підлітків, які готували теракти у двох українських школах
СБУ та Нацполіція запобігли серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. Було викрито двох школярів, які за завдання РФ мали підірвати свої ліцеї та розстріляти однокласників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
Згідно з даними розслідування, співробітники російських спецслужб завербували неповнолітніх через групи у соцмережах, які РФ використовує для маніпулятивного втягування дітей у протиправну діяльність.
Окупанти вербували дітей, маніпулюючи темами досягнення "справедливої мети", захисту родичів від розправи, а також "покарання винних", які ображали їх у школі.
Підготовка до вибуху у школі
Російські спецслужбісти підштовхували обох затриманих підлітків не тільки до здійснення терактів, а й до вчинення самогубства одразу після "основного злочину". Таким чином росіяни планували позбутися "зайвих свідків".
Згідно з матеріалами справи, 15-річний учень ліцею на Кіровоградщині отримав завдання від росіян на виготовлення саморобної бомби з підручних засобів. Після цього підліток мав принести її до свого навчального закладу та підірвати під час перерви.
Фото: затримання завербованих росіянами школярів (t.me/SBUkr)
Крім того, школяр збирався взяти із собою рушницю свого діда та мисливський ніж, щоб добити уцілілих.
Посилка з вогнепальною зброєю
Другого учня викрили на Одещині - його затримали на етапі вербування росіянами. Ворог планував відправити йому поштову посилку з вогнепальною зброєю та мисливським ножем.
Встановлено, що підліток мав використати цю зброю для масового вбивства учнів свого ліцею.
Слідчі СБУ повідомили 15-річному фігуранту з Кіровоградщини про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до теракту). Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
