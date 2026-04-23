ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

СБУ затримала завербованих РФ підлітків, які готували теракти у двох українських школах

14:09 23.04.2026 Чт
2 хв
Росіяни завербували дітей у спеціальних групах в соцмережах
aimg Валерій Ульяненко
СБУ затримала завербованих РФ підлітків, які готували теракти у двох українських школах Фото: СБУ затримала двох завербованих росіянами підлітків (facebook com SecurSerUkraine)

СБУ та Нацполіція запобігли серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. Було викрито двох школярів, які за завдання РФ мали підірвати свої ліцеї та розстріляти однокласників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Згідно з даними розслідування, співробітники російських спецслужб завербували неповнолітніх через групи у соцмережах, які РФ використовує для маніпулятивного втягування дітей у протиправну діяльність.

Окупанти вербували дітей, маніпулюючи темами досягнення "справедливої мети", захисту родичів від розправи, а також "покарання винних", які ображали їх у школі.

Підготовка до вибуху у школі

Російські спецслужбісти підштовхували обох затриманих підлітків не тільки до здійснення терактів, а й до вчинення самогубства одразу після "основного злочину". Таким чином росіяни планували позбутися "зайвих свідків".

Згідно з матеріалами справи, 15-річний учень ліцею на Кіровоградщині отримав завдання від росіян на виготовлення саморобної бомби з підручних засобів. Після цього підліток мав принести її до свого навчального закладу та підірвати під час перерви.

Фото: затримання завербованих росіянами школярів (t.me/SBUkr)

Крім того, школяр збирався взяти із собою рушницю свого діда та мисливський ніж, щоб добити уцілілих.

Посилка з вогнепальною зброєю

Другого учня викрили на Одещині - його затримали на етапі вербування росіянами. Ворог планував відправити йому поштову посилку з вогнепальною зброєю та мисливським ножем.

Встановлено, що підліток мав використати цю зброю для масового вбивства учнів свого ліцею.

Слідчі СБУ повідомили 15-річному фігуранту з Кіровоградщини про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до теракту). Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала заступницю директора школи у Краматорську, яка збирала дані про позиції українських військ і передавала їх росіянам для наведення ракетно-дронових ударів.

Раніше СБУ запобігла теракту в Києві: агент ФСБ із тимчасово окупованої Донеччини готував підрив одного з керівників Федерації роботодавців України за допомогою саморобної бомби.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Російська Федерація Національна поліція Теракт Війна в Україні
Новини
ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
