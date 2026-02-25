Хотіла 100 доларів: СБУ розкрила роль 18-річної харків’янки у теракті у Львові

Служба безпеки та Нацполіція повідомили про підозру 18-річній мешканці Харкова, яка, за даними слідства, допомогла російським кураторам реалізувати теракт у Львові в ніч на 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Як встановили правоохоронці, дівчина діяла за вказівками російських спецслужбістів. Перебуваючи у Харкові, вона зателефонувала на спецлінію та зачитала заздалегідь підготовлений текст про нібито проникнення невідомих осіб до магазину у Львові.



Як відбувався теракт

Після надходження виклику на місце прибув поліцейський патруль. У цей момент росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій, закладений поблизу локації.

Після прибуття другого екіпажу поліції та піших нарядів Нацгвардії пролунав ще один вибух.

Раніше правоохоронці повідомляли, що внаслідок теракту загинула поліцейська, ще понад два десятки людей отримали поранення.

Як росіяни завербували дівчину

За даними слідства, харків’янка потрапила у поле зору російських спецслужб у січні, коли шукала "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

За фейковий виклик на спецлінію вона мала отримати 100 доларів США.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Розслідування триває

СБУ та Нацполіція наголосили, що протягом 10 годин після серії вибухів була затримана безпосередня виконавиця теракту. Наразі триває встановлення всіх осіб, причетних до злочину.