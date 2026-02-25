ua en ru
Хотіла 100 доларів: СБУ розкрила роль 18-річної харків’янки у теракті у Львові

Україна, Середа 25 лютого 2026 12:48
Хотіла 100 доларів: СБУ розкрила роль 18-річної харків’янки у теракті у Львові Ілюстративне фото: СБУ розкрила роль 18-річної харків’янки у теракті у Львові (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки та Нацполіція повідомили про підозру 18-річній мешканці Харкова, яка, за даними слідства, допомогла російським кураторам реалізувати теракт у Львові в ніч на 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як встановили правоохоронці, дівчина діяла за вказівками російських спецслужбістів. Перебуваючи у Харкові, вона зателефонувала на спецлінію та зачитала заздалегідь підготовлений текст про нібито проникнення невідомих осіб до магазину у Львові.
Хотіла 100 доларів: СБУ розкрила роль 18-річної харків’янки у теракті у Львові

Як відбувався теракт

Після надходження виклику на місце прибув поліцейський патруль. У цей момент росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій, закладений поблизу локації.

Після прибуття другого екіпажу поліції та піших нарядів Нацгвардії пролунав ще один вибух.

Раніше правоохоронці повідомляли, що внаслідок теракту загинула поліцейська, ще понад два десятки людей отримали поранення.

Як росіяни завербували дівчину

За даними слідства, харків’янка потрапила у поле зору російських спецслужб у січні, коли шукала "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

За фейковий виклик на спецлінію вона мала отримати 100 доларів США.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Розслідування триває

СБУ та Нацполіція наголосили, що протягом 10 годин після серії вибухів була затримана безпосередня виконавиця теракту. Наразі триває встановлення всіх осіб, причетних до злочину.

Що відомо про теракт

У ніч проти 22 лютого в центрі Львова сталися два вибухи. Попередньо відомо, що перед цим на спецлінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина.

Перший вибух прогримів після прибуття екіпажу патрульної поліції, другий - коли на місце приїхав наступний наряд. Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська, ще понад 20 людей дістали поранення.

Правоохоронці встановили ймовірно причетну до злочину особу - жінку затримали у Старому Самборі та повідомили їй про підозру за статтями про терористичний акт, що спричинив загибель людини, і незаконне поводження зі зброєю. За даними слідства, вона могла закласти вибухівку у сміттєві баки та зафіксувати це на відео. Наразі триває досудове розслідування.

Пізніше Галицький районний суд Львова обрав підозрюваній запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

А хгодом стало відомо про ще одну фігарнтку справи. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

