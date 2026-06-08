Нацполиция назвала топ-мессенджер террористов в Украине

Telegram - главный канал вербовки

"По имеющимся данным, 82% от общего количества раскрытых террористических актов совершено лицами, завербованными российскими кураторами с использованием мессенджера Telegram", - заявил Небытов.

По его словам, Telegram сегодня также используется для торговли оружием, наркотиками, российских информационных атак и распространения детского порно.

Что сделал СНБО

Заместитель председателя Нацполиции напомнил, что решение СНБО уже предусматривает запрет использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры и в учебных заведениях.

Почему полная блокировка не даст результата

В то же время, по мнению Небитова, полная блокировка мессенджера даст лишь ограниченный эффект.

"Полная блокировка этой платформы может дать лишь временный эффект - она позволит выиграть определенное время, однако не решит проблему системно, ведь вражеские спецслужбы быстро адаптируются к новым условиям", - подчеркнул он.

Что предлагает Нацполиция

В качестве альтернативы заместитель главы ведомства назвал введение деанонимизации пользователей.

"Именно поэтому более эффективным направлением мы видим введение механизмов деанонимизации пользователей", - заявил Небытов.