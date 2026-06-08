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Нацполіція назвала топ-месенджер терористів в Україні

16:10 08.06.2026 Пн
2 хв
В Нацполіції вважають, що повне блокування месенджера не вихід із ситації
aimg Валерія Абабіна aimg Юлія Акимова
Нацполіція назвала топ-месенджер терористів в Україні Фото: Telegram став головним вербувальним каналом РФ (УНІАН)
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82% розкритих в Україні терактів вчинили особи, яких російські куратори завербували через месенджер Telegram.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Telegram - головний канал вербування

"За наявними даними, 82% від загальної кількості розкритих терористичних актів вчинено особами, завербованими російськими кураторами із використанням месенджера Telegram", - заявив Нєбитов.

За його словами, Telegram сьогодні також використовується для торгівлі зброєю, наркотиками, російських інформаційних атак і розповсюдження дитячого порно.

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Що зробила РНБО

Заступник голови Нацполіції нагадав, що рішення РНБО вже передбачає заборону використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури та у навчальних закладах.

Чому повне блокування не дасть результату

Водночас, на думку Нєбитова, повне блокування месенджера дасть лише обмежений ефект.

"Повне блокування цієї платформи може дати лише тимчасовий ефект - воно дозволить виграти певний час, однак не вирішить проблему системно, адже ворожі спецслужби швидко адаптуються до нових умов", - наголосив він.

Що пропонує Нацполіція

Як альтернативу заступник голови відомства назвав запровадження деанонімізації користувачів.

"Саме тому більш ефективним напрямом ми вбачаємо запровадження механізмів деанонімізації користувачів", - заявив Нєбитов.

Нагадаємо, у лютому 2026-го в Україні стався сплеск терактів проти поліції - за 48 годин відбулись вибухи у Львові, Дніпрі та Миколаєві. Виконавців також вербували в Telegram через пошук "легких заробітків".

Російські спецслужби активно вербують підлітків через Telegram для здійснення диверсій і терактів.

У квітні 2026 року СБУ затримала двох неповнолітніх на Кіровоградщині та Одещині, які готували теракти у школах.

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82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція