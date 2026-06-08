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Нацполиция назвала топ-мессенджер террористов в Украине

16:10 08.06.2026 Пн
2 мин
В Нацполиции считают, что полная блокировка мессенджера не выход из ситуации
aimg Валерия Абабина aimg Юлия Акимова
Нацполиция назвала топ-мессенджер террористов в Украине Фото: Telegram стал главным вербовочным каналом РФ (УНИАН)
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82% раскрытых в Украине терактов совершили лица, которых российские кураторы завербовали через мессенджер Telegram.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

Telegram - главный канал вербовки

"По имеющимся данным, 82% от общего количества раскрытых террористических актов совершено лицами, завербованными российскими кураторами с использованием мессенджера Telegram", - заявил Небытов.

По его словам, Telegram сегодня также используется для торговли оружием, наркотиками, российских информационных атак и распространения детского порно.

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Что сделал СНБО

Заместитель председателя Нацполиции напомнил, что решение СНБО уже предусматривает запрет использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры и в учебных заведениях.

Почему полная блокировка не даст результата

В то же время, по мнению Небитова, полная блокировка мессенджера даст лишь ограниченный эффект.

"Полная блокировка этой платформы может дать лишь временный эффект - она позволит выиграть определенное время, однако не решит проблему системно, ведь вражеские спецслужбы быстро адаптируются к новым условиям", - подчеркнул он.

Что предлагает Нацполиция

В качестве альтернативы заместитель главы ведомства назвал введение деанонимизации пользователей.

"Именно поэтому более эффективным направлением мы видим введение механизмов деанонимизации пользователей", - заявил Небытов.

Напомним, в феврале 2026-го в Украине произошел всплеск терактов против полиции - за 48 часов произошли взрывы во Львове, Днепре и Николаеве. Исполнителей также вербовали в Telegram из-за поиска "легких заработков".

Российские спецслужбы активно вербуют подростков через Telegram для совершения диверсий и терактов.

В апреле 2026 года СБУ задержала двух несовершеннолетних в Кировоградской и Одесской областях, которые готовили теракты в школах.

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Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция