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Национальный авиаперевозчик Франции приостановил полеты над Беларусью

Автор: Игорь Литвиненко

Национальный авиаперевозчик Франции Air France приостановил полеты над Беларусью после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Также Франция отменяет полеты в страны белорусской компании "Белавиа".

Об этом сообщает Internationale Radio France (RFI).

Такое решение связано с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан один из основателей Nexta Романа Протасевича.

Напомним, ранее саммит Совета Европы принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

Как писало РБК-Украина, также запретила полеты над воздушным пространством Беларуси нидерландская авиакомпания KLM.

Сегодня Кабинет министров Украины также рассмотрит вопрос запрета полетов над Беларусью.

Отметим, Роман Протасевич летел на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время того, как самолет пролетал над Беларусью, диспетчеры попросили совершить посадку в Минске якобы из-за того, что на борту находилось взрывное устройство. При этом в небо были подняты белорусские истребители. В итоге самолет Ryanair совершил посадку в Минске и продолжил полет лишь спустя 7 часов. После приземления в минском аэропорту был задержан Протасевич, который внесен в список террористов в Беларуси.

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Новости Украины БеларусьполетыAir FranceРоман Протасевич