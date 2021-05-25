Нидерландская авиакомпания KLM приостановит полеты над Беларусью
Нидерландская авиакомпания KLM объявила о решении временно приостановить полеты над территорией Беларуси. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.
Об этом со ссылкой на компанию сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Решение было принято после соответствующего призыва со стороны премьера страны Марка Рютте.
"KLM приостановила полеты над Беларусью",- говорится в сообщении.
Ранее саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.
Напомним, оппозиционного журналиста Романа Протасевича задержали вчера в Минске. Для того чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta, белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву. В Беларуси основателя Nexta обвиняют в терроризме. Ему грозит до 15 лет за решеткой.