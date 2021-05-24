Кабмин завтра рассмотрит вопрос запрета полетов над Беларусью
Премьер Денис Шмыгаль созвал на 25 мая внеочередное заседание Кабмина. На повестке дня будет вопрос запрета полетов над Беларусью после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
Об этом сообщил сам премьер в своем Telegram-канале.
"По поручению президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью", - заявил Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.
"Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - подчеркнул он.
Напомним, до этого в Офисе президента говорили, что перед принятием решения о прекращении авиасообщения с Беларусью нужно провести консультации на разных уровнях. Однако после этого глава государства поручил Кабмину запретить полеты в Беларусь.
Вчера белорусский режим принудительно посадил самолет компании Ryanair в Минске, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Для посадки самолета был задействован даже истребитель.
После этого авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не входили в воздушное пространство Беларуси. А Литва и Беларусь запретили полеты над Беларусью.