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Кабмин завтра рассмотрит вопрос запрета полетов над Беларусью

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 мая 2021 18:15
Кабмин завтра рассмотрит вопрос запрета полетов над Беларусью Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер Денис Шмыгаль созвал на 25 мая внеочередное заседание Кабмина. На повестке дня будет вопрос запрета полетов над Беларусью после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Об этом сообщил сам премьер в своем Telegram-канале.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.

"Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - подчеркнул он.

Напомним, до этого в Офисе президента говорили, что перед принятием решения о прекращении авиасообщения с Беларусью нужно провести консультации на разных уровнях. Однако после этого глава государства поручил Кабмину запретить полеты в Беларусь.

Вчера белорусский режим принудительно посадил самолет компании Ryanair в Минске, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Для посадки самолета был задействован даже истребитель.

После этого авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не входили в воздушное пространство Беларуси. А Литва и Беларусь запретили полеты над Беларусью.

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