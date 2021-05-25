Национальный авиаперевозчик Франции приостановил полеты над Беларусью

Национальный авиаперевозчик Франции Air France приостановил полеты над Беларусью после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Также Франция отменяет полеты в страны белорусской компании "Белавиа".

Такое решение связано с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан один из основателей Nexta Романа Протасевича .

Напомним, ранее саммит Совета Европы принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

Как писало РБК-Украина, также запретила полеты над воздушным пространством Беларуси нидерландская авиакомпания KLM.

Сегодня Кабинет министров Украины также рассмотрит вопрос запрета полетов над Беларусью.

Отметим, Роман Протасевич летел на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время того, как самолет пролетал над Беларусью, диспетчеры попросили совершить посадку в Минске якобы из-за того, что на борту находилось взрывное устройство. При этом в небо были подняты белорусские истребители. В итоге самолет Ryanair совершил посадку в Минске и продолжил полет лишь спустя 7 часов. После приземления в минском аэропорту был задержан Протасевич, который внесен в список террористов в Беларуси.