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Національний авіаперевізник Франції призупинив польоти над Білоруссю

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Франція, Вівторок 25 травня 2021 08:46
Національний авіаперевізник Франції призупинив польоти над Білоруссю Фото: французький авіаперевізник відмовився від польотів над Білоруссю (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Національний авіаперевізник Франції Air France призупинив польоти над Білоруссю після примусової посадки літака Ryanair в Мінську. Також Франція скасовує польоти в країни білоруської компанії "Бєлавіа".

Про це повідомляє Internationale Radio France (RFI).

Таке рішення пов'язане з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську, після чого був затриманий один із засновників Nexta Романа Протасевича.

Нагадаємо, раніше саміт Ради Європи прийняв політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу.

Як писало РБК-Україна, також заборонила польоти над повітряним простором Білорусі Нідерландська авіакомпанія KLM.

Сьогодні Кабінет Міністрів України також розгляне питання заборони польотів над Білоруссю.

Відзначити, Роман Протасевич летів на літаку Ryanair з Афін до Вільнюса. Під час того, як літак пролітав над Білоруссю, диспетчери попросили здійснити посадку в Мінську нібито через те, що на борту знаходився вибуховий пристрій. При цьому в небо були підняті білоруські винищувачі. У підсумку літак Ryanair здійснив посадку в Мінську і продовжив політ лише через 7 годин. Після приземлення в мінському аеропорту був затриманий Протасевич, який внесений до списку терористів в Білорусі.

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