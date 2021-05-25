Національний авіаперевізник Франції призупинив польоти над Білоруссю

Національний авіаперевізник Франції Air France призупинив польоти над Білоруссю після примусової посадки літака Ryanair в Мінську. Також Франція скасовує польоти в країни білоруської компанії "Бєлавіа".

Таке рішення пов'язане з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську, після чого був затриманий один із засновників Nexta Романа Протасевича .

Нагадаємо, раніше саміт Ради Європи прийняв політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу.

Як писало РБК-Україна, також заборонила польоти над повітряним простором Білорусі Нідерландська авіакомпанія KLM.

Сьогодні Кабінет Міністрів України також розгляне питання заборони польотів над Білоруссю.

Відзначити, Роман Протасевич летів на літаку Ryanair з Афін до Вільнюса. Під час того, як літак пролітав над Білоруссю, диспетчери попросили здійснити посадку в Мінську нібито через те, що на борту знаходився вибуховий пристрій. При цьому в небо були підняті білоруські винищувачі. У підсумку літак Ryanair здійснив посадку в Мінську і продовжив політ лише через 7 годин. Після приземлення в мінському аеропорту був затриманий Протасевич, який внесений до списку терористів в Білорусі.