"Національний кешбек" по-новому: за які продукти повернуть більше грошей, а за які - менше

Вже незабаром програма "Національний кешбек" перейде на нову модель нарахувань. Після цього за деякі категорії продуктів і товарів українці почнуть отримувати більше грошей, тоді як за інші, навпаки, менше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Головне:
У Мінекономіки розповіли, що Кабінет міністрів:
Йдеться про запровадження диференційованого кешбеку 5% і 15%.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев нагадав, що "за півтора роки роботи програми "Національний кешбек" до неї долучилися 4,9 млн активних користувачів".
При цьому обсяг покупок українських товарів "уже перевищив 63 млрд гривень".
"Бачимо, що кешбек впливає на споживчу поведінку громадян - більше українців обирають українське", - констатував урядовець.
Українцям пояснили, що до 28 лютого 2026 року "Національний кешбек" буде нараховуватись за чинними правилами - у розмірі 10% на всі товари в програмі.
Однак починаючи з 1 березня 2026 року програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку - 5% і 15% - залежно від категорії товарів.
"Такий підхід дозволяє посилити підтримку українських виробників у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом", - зауважили у міністерстві.
Соболев додав, що з 1 березня відбудеться перехід "до більш точного та гнучкого підходу".
Диференційований кешбек, за його словами, "дозволить посилити попит на українське там, де присутній значний обсяг імпорту і є потенціал для заміщення його частини місцевими товарами - без збільшення загального бюджету програми".
Згідно з інформацією Мінекономіки, 15% кешбеку нараховуватиметься на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.
Йдеться, зокрема, про непродовольчі товари:
А також окремі продукти харчування:
Тим часом 5% кешбеку нараховуватиметься на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35%.
Йдеться, зокрема, про такі товари:
А також про напої та продукти:
У прес-службі Мінекономіки поділились, що до 1 березня проведуть роз'яснювальну роботу:
"Це потрібно, щоб усі учасники програми однаково розуміли оновлені правила та коректно застосовували їх на практиці", - пояснили українцям.
При цьому Соболев повідомив, що міністерство зберігає право й надалі калібрувати програму - "відповідно до запиту від виробників та ситуації на ринку".
У міністерстві розповіли, що попри запроваджені зміни, всі нарахування кешбеку, як і раніше, йдуть на картку "Національний кешбек" (яку людина вибрала в "Дії").
"Суму нарахування також можна перевірити у "Дії", - додали у відомстві.
При цьому перевірити, чи бере участь той чи інший товар у програмі "Національний кешбек", можна:
Перевірити товар і магазини можна "у кілька кліків" (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)
Варто зазначити також, що в цілому "Національний кешбек" можна витрачати на:
Насамкінець у Мінекономіки повідомили, що покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку "Дія":
"Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття - перевірити в "Дії", чи коректно обрана картка", - додали у відомстві.
Тим часом продавці та виробники, щоб долучитися до програми, мають подати заяву про приєднання на порталі "Дія".
"Торгова точка має бути на загальній системі оподаткування і приймати оплату картками. Виробник - на будь-якій системі оподаткування", - підсумували у міністерстві.
