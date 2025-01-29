До 3 тисяч економії. Як українцям сплатити за газ "Національним кешбеком"
Кошти, отримані в межах державної програми підтримки українських виробників "Національний кешбек", можна використати для оплати комунальних послуг. У тому числі й за спожитий газ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу газопостачальної компанії "Нафтогаз України".
Як сплатити рахунки за газ кешбеком від держави
У компанії нагадали, що "Національний кешбек" - державна програма, яка повертає громадянам 10% від витрат на українські товари чи послуги.
Проект реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком і Кабінетом міністрів України.
У "Нафтогаз України" повідомили також, що отриманий кешбек можна використати для оплати комунальних послуг.
Крім того, громадянам пояснили, як це працює:
- спершу потрібно оформити спеціальну картку "Національний кешбек" (віртуальну - в банківському додатку, або ж фізичну - у відділенні банку);
- далі треба визначити картку (або картки) для розрахунків за покупки чи послуги;
- після цього на спеціальний рахунок буде "падати" кешбек (повернення 10% вартості) за українські товари чи послуги;
- після нарахування кешбеку його можна використати для оплати комунальних послуг.
Насамкінець у компанії нагадали про ключові переваги програми:
- економія до 3000 гривень на місяць (максимальна сума кешбеку на місяць);
- цільове використання коштів на комунальні послуги;
- проста система нарахування та використання коштів;
- підтримка вітчизняних виробників.
"Приєднуйтесь до "Національного кешбеку" - заощаджуйте на комунальних платежах, підтримуючи українське виробництво", - підсумували у "Нафтогаз України".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у січні 2025 року українці не отримають виплати за "Національним кешбеком".
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